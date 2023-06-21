Зеленский: Путин не готов использовать ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что Россия применит ядерное оружие в ходе военного конфликта. Такое мнение он высказал в интервью британской телерадиокомпании BBC.

«Он (Владимир Путин,— "Ъ") будет говорить о применении ядерного оружия, я не думаю, что он готов сделать это, потому что он боится за свою жизнь, он очень ее любит. Но я не могу утверждать наверняка, особенно о человеке без связи с реальностью, который в XXI веке развязал полномасштабную войну против своего соседа»,— сказал господин Зеленский.

Вопрос о применении Россией ядерного оружия был задан корреспондентом BBC в контексте заявления Владимира Путина о переброске тактического ядерного оружия в Белоруссию. В связи с этим президент США Джо Байден заявил, что считает угрозу применения тактического ядерного оружия реальной. За несколько дней до этого Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, отметил, что относится к идее использовать ядерное оружие отрицательно. Он напомнил, что применение оружия массового поражения возможно только в случае угрозы территориальной целостности, независимости, суверенитету России и самому существованию государства.

В конце марта Владимир Путин объявил, что по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие. По словам господина Путина, к 1 июля 2023 года закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Затем на встрече с Александром Лукашенко 9 июня господин Путин уточнил, что размещение ядерного оружия начнется сразу же после завершения подготовки сооружений для него (7–8 июля).

Подробнее об угрозе нанесения Россией ядерного удара — в материале «Ъ» «Ядерное содружие».

Полина Мотызлевская