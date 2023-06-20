Ядерное содружие

Президент США Джо Байден заявил, что считает реальной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия. А его предшественник Дональд Трамп допустил, что США сейчас «очень близки» к ядерной войне с Россией. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что отрицательно относится к идее задействовать ядерное оружие, если только не будет создана угроза российской государственности. Между тем в российском экспертном сообществе все громче раздаются голоса тех, кто считает, что повышение ставок в конфликте вокруг Украины путем практической подготовки к использованию ядерного оружия или даже его ограниченного применения поможет избежать глобальной катастрофы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В заявлении президента США Джо Байдена прозвучали нотки обиды: ему, мол, не верят, когда он говорит, что применение Россией тактического ядерного оружия вполне реально

Фото: Kevin Lamarque / Reuters В заявлении президента США Джо Байдена прозвучали нотки обиды: ему, мол, не верят, когда он говорит, что применение Россией тактического ядерного оружия вполне реально

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден выступил с громким заявлением о «реальности» угрозы применения Владимиром Путиным тактического ядерного оружия. «Когда я пару лет назад говорил здесь, что меня беспокоит высыхание реки Колорадо, на меня все смотрели как на сумасшедшего (сейчас уже общепризнано, что река пересыхает.— “Ъ”). Они смотрели на меня так же, как когда я сказал, что беспокоюсь, что Путин использует тактическое ядерное оружие. Это реально»,— сказал он на встрече с донорами Демократической партии в штате Калифорния. Какой именно сценарий, подразумевающий применение Россией ядерного оружия, беспокоит его, президент США не уточнил.

О возросших рисках в ядерной сфере во вторник в интервью телеканалу Fox News заявил и бывший президент США Дональд Трамп, рассчитывающий в 2024 году вернуться в Белый дом. Назвав нынешний период «самым опасным временем в истории США», он допустил, что Соединенные Штаты, «возможно, очень близки к ядерной войне с Россией».

Отметим, что президент РФ Владимир Путин, выступая на днях на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), на вопрос о том, как он относится к возможности ограниченного ядерного удара, ответил: «Отрицательно».

По словам Путина, «использование ядерного оружия, безусловно, теоретически возможно».

«Для России это возможно в том случае, если создается угроза нашей территориальной целостности, независимости и суверенитету, существованию Российского государства»,— подчеркнул президент РФ.

Между тем модератор панели с участием Владимира Путина на ПМЭФ политолог, историк, ведущий «Первого канала» Дмитрий Саймс в ходе своего выступления констатировал, что все больше российских экспертов начинают говорить о потенциальной возможности использования тактического ядерного оружия в контексте конфликта вокруг Украины. Судя по всему, он отсылал в том числе к опубликованной на днях в журнале «Профиль» статье почетного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Сергея Караганова «Тяжкое, но необходимое решение», вызвавшей резонанс в России и за ее пределами.

По мнению автора статьи, Россия и ее руководство стоят перед тяжелым выбором.

«Все более очевидно, что столкновение с Западом не завершится, если мы одержим частичную или даже сокрушительную победу на Украине»,— пишет Сергей Караганов.

Перемирия, по его словам, возможны, но замирение — нет. «Злоба и отчаяние продолжат волнообразно и с маневрами нарастать. Этот вектор движения Запада служит однозначным признаком дрейфа в сторону развязывания Третьей мировой войны. Она уже начинается и может разгореться в полноценный пожар из-за случайности или растущей некомпетентности и безответственности правящих кругов Запада»,— убежден Сергей Караганов. Ситуация, по его мнению, усугубляется «стратегическим паразитизмом». «За 75 лет относительного мира люди забыли ужасы войны, перестали бояться даже ядерного оружия. Повсеместно, но особенно на Западе, ослаб инстинкт самосохранения,— говорится в его статье.— Происходит немыслимое с точки зрения прежних представлений о ядерном сдерживании: правящие круги группы стран в припадке отчаянной ярости развязали полномасштабную войну в подбрюшье ядерной сверхдержавы. Страх ядерной эскалации нужно восстанавливать. Иначе человечество обречено».

Сергей Караганов настаивает на необходимости восстановления убедительности ядерного сдерживания и понижения «недопустимо задранного порога применения ядерного оружия», для чего, по его словам, нужно «расчетливо, но быстро идти вверх по лестнице сдерживания-эскалации». Первые шаги, как следует из его статьи, уже сделаны соответствующими заявлениями президента РФ и других руководителей, началом развертывания в Белоруссии ядерного оружия и его носителей, повышением боеспособности сил стратегического сдерживания. Далее дело, по его словам, может дойти и до предупреждения соотечественников и «всех людей доброй воли» о необходимости покинуть места проживания вблизи объектов, которые могут стать целями ядерных ударов в «странах, оказывающих непосредственную поддержку киевскому режиму».

«Противник должен знать, что мы готовы нанести упреждающий удар возмездия за все его нынешние и прошлые агрессии, чтобы предотвратить сползание к глобальной термоядерной войне»,— убежден эксперт.

По его мнению, если правильно построить стратегию устрашения и даже применения, риск «ответного» ядерного, да и любого другого удара по территории России «можно свести к минимуму». «Только если в Белом доме будет сидеть безумец, да к тому же ненавидящий свою страну, Америка решится на удар в “защиту” европейцев, навлекая на себя ответ, жертвуя условным Бостоном ради условной Познани (город в Польше.— “Ъ”)»,— считает Сергей Караганов.

Выбор в пользу применения ядерного оружия автор называет «морально страшным», отмечая, что «даже друзья и сочувствующие поначалу не поддержат» Россию. «Но в конечном итоге победителей не судят. А спасителей благодарят»,— настаивает он, прогнозируя, что в конце концов «Россия и человечество через все тернии и травмы пойдут к будущему». Оно Сергею Караганову видится светлым — «многополярным, многокультурным, многокрасочным, дающим возможность странам и народам строить свою собственную и общую судьбу».

Отметим, что, хотя ряд российских экспертов и поддержали или частично поддержали позицию почетного председателя президиума СВОП, другие критически высказались о целесообразности применения тактического ядерного оружия в контексте конфликта вокруг Украины. Статью трех экспертов ИМЭМО РАН Алексея Арбатова, Константина Богданова и Дмитрия Стефановича о рисках, которые повлекло бы за собой задействование ядерного оружия, читайте в этом же номере.

Елена Черненко