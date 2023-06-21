Россия поднялась на четвертое место в числе крупнейших торговых партнеров Индии

В январе—апреле 2023 года товарооборот России и Индии вырос в 3,8 раза, до $21,8 млрд. Это стало рекордом, и Россия заняла четвертое место в числе крупнейших торговых партнеров Индии, следует из расчетов «РИА Новости».

По данным Министерства торговли и промышленности Индии, за четыре месяца она нарастила закупки российских товаров в 4,2 раза, до $20,5 млрд. Благодаря этому результате Россия стала вторым по значимости импортером товаров в страну. Первое место занял Китай ($30,1 млрд), третье — ОАЭ ($15,85 млрд).

Индийский экспорт в Россию вырос в 1,6 раза, до $1,3 млрд. Ключевым направлением для индийского экспорта пока остаются США ($24,8 млрд), в топ-3 также входят ОАЭ ($10,5 млрд) и Нидерланды ($9,3 млрд).

В итоге Россия понялась на четвертую строку среди крупнейших торговых партнеров Индии. В топ-5 также попали США ($38,9 млрд), Китай ($35,8 млрд), ОАЭ ($26,4 млрд) и Саудовская Аравия ($17,5 млрд).

Федеральная таможенная служба называла Индию в числе стран, которые заместили Евросоюз во внешней торговле РФ. Индия вместе с Китаем также стали основными покупателями российского угля, нефти и газа. В Indian Oil говорили, что Индия нарастит долю импорта российской нефти до 30% к 2024 году.

О торговле между двумя странами — в материале «Ъ» «Рублю и рупии не хватает взаимности».

Лаура Кеффер