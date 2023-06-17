Indian Oil: Индия нарастит долю импорта российской нефти до 30% к 2024 году

Доля импорта российской сырой нефти в Индии в 2023 году выросла в 10 раз, до 20%, по сравнению с данными 2021–2022 годов. К 2024-му показатель вырастет до 30%. Об этом заявил исполнительный директор Indian Oil Винод Кумар на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Доля импорта российской сырой нефти, которая составляла менее 2% в 2021–2022 годах, увеличилась в 2023 году в 10 раз, до 20% в корзине импорта сырой нефти. Ожидаю, что в период 2023–2024 годов она составит 30%»,— сказал господин Кумар (цитата по «РИА Новости»).

Винод Кумар отметил, что на Индию приходится одна треть глобального потребления энергоносителей. По его словам, в будущем ожидается трехкратное увеличение спроса на нефть, газ и бензин, импорт сырой нефти также будет увеличиваться. Господин Кумар дополнил, что России в этом будет отводиться главная роль.

В 2022 году после западных санкций Россия переориентировала экспорт энергоносителей в страны Азии. Основными покупателями российского угля, нефти и газа стали Китай и Индия. Российский экспорт в Индию с апреля 2022-го по январь 2023 года увеличился почти в четыре раза. Рост в первую очередь обеспечили поставки нефти, угля и удобрений.

Олеся Павленко