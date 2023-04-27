Рублю и рупии не хватает взаимности

Российский экспорт в Индию с апреля 2022-го по январь 2023 года увеличился почти в четыре раза, свидетельствуют данные Минпромторга этой страны. Такой бурный рост в первую очередь обеспечили поставки нефти, угля и удобрений. Импорт из Индии, напротив, сократился, в частности, за счет снижения поставок в РФ машин и оборудования. Торговля между странами сопровождается сложностями с проведением расчетов — зарубежные банки зачастую блокируют проведение платежей, а переход на рупии и рубли ограничен из-за особенностей валютного регулирования и сильного дисбаланса во взаимных поставках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После введения санкций в отношении РФ российские поставки в Индию заметно возросли

Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg / Getty Images После введения санкций в отношении РФ российские поставки в Индию заметно возросли

Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg / Getty Images

В 2022 году Россия вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии, уступив лишь Китаю, США, ОАЭ и Саудовской Аравии (в 2021 году РФ находилась на 20-м месте), отмечают в своем обзоре эксперты аудиторско-консалтинговой компании «Деловой профиль», проанализировавшие данные Минпромторга этой страны. За период с апреля 2022 года по январь 2023-го товарооборот между странами вырос до $39,8 млрд. При этом на российский экспорт пришлись $37,28 млрд (это 6,2% от общего импорта Индии), притом что за весь предыдущий финансовый год (он в этой стране начинается 1 апреля) показатель составил $9,9 млрд. Встречные же поставки из Индии в РФ на фоне санкций, напротив, снизились — с $3,25 млрд за 12 месяцев предыдущего финансового года, до $2,5 млрд за 10 месяцев нынешнего. Россия из Индии ввозит в основном медикаменты (их поставки превысили показатель предыдущего года), а вот импорт машин и оборудования сократился почти в три раза.

Отметим, в двусторонней торговле российский экспорт традиционно превышал индийский. На этом фоне в конце прошлого года стала резко увеличиваться доля российских поставок в индийском импорте нефти — по данным ОПЕК, в феврале 2023 года он составлял 5 млн б/с, а доля РФ достигла 38%. За 10 месяцев завершившегося 1 апреля финансового года объем российских поставок нефти составил $24,7 млрд, еще $4 млрд пришлись на уголь. В итоге доля минеральных продуктов в общем объеме экспорта в Индию за год выросла с 54% до 84%. На химпром пришлись 7% (против 11%, речь идет в основном об удобрениях), на драгоценные камни — 3% против 13% (это, в частности, поставки алмазов для огранки). Спрос Индии на нефть, как ожидается, продолжит расти — эта страна наращивает производство и экспорт в Европу нефтепродуктов на фоне эмбарго на ввоз такой продукции из РФ.

Выраженный дисбаланс торговли России и Индии осложняет переход на расчеты в нацвалютах — рупии, вырученные от продажи российских товаров, невозможно потратить на покупку продукции индийских производителей (платежи преимущественно проводятся в долларах). «Сальдо торговли не представляло бы проблем, если бы не санкции, введенные против российских банков, и сохраняющийся риск заморозки недружественными странами российских активов за рубежом»,— отмечают эксперты «Делового профиля».

После отключения крупных российских банков от SWIFT и закрытия прямых корсчетов с банками—центрами международных расчетов сроки переводов по контрактам увеличились с 30 минут до 3–4 дней. В то же время российские банки, которые продолжают использовать SWIFT, часто сталкиваются с тем, что зарубежные банки отклоняют переводы или блокируют их, запрашивая подтверждение легальности происхождения средств.

В отличие от юаня, который торгуется на Московской бирже и используется при платежах в обе стороны, популярность рупии ограничена — ее конвертация в иностранную валюту осуществляется только внутри Индии на бирже или в уполномоченных банках. Рупия является ограниченно конвертируемой, а обмен в больших объемах требует разрешения индийского регулятора.

Для расчетов в нацвалютах крупные российские банки открыли в уполномоченных индийских банках счета «востро» — это активно-пассивный счет, по которому ведутся операции на территории Индии в рупиях и осуществляется конвертация в рубли. Однако поступление рублей в эти банки могут обеспечить лишь индийские экспортеры, которых немного, поэтому российским экспортерам приходится ждать, когда в индийском банке появятся рубли, чтобы получить расчет за поставленную продукцию, поясняют авторы обзора. Они полагают, что российские банки должны иметь возможность открывать встречные счета «востро» индийских банков, на которых могла бы аккумулироваться рублевая ликвидность в объеме, достаточном для конверсии поступающих от индийского импорта рупий. Паритетные взаиморасчеты банков по счетам «востро» и конвертация рупий на индийской бирже избавили бы российских экспортеров от проблем, с которыми они сталкиваются в попытках перейти на использование нацвалют в расчетах, заключают эксперты «Делового профиля».

Татьяна Едовина