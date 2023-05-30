СКР квалифицировал атаку беспилотников на Москву как теракт

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по ст. 205 УК РФ (теракт) по факту атаки БПЛА на Москву. Минобороны сообщало, что в атаке участвовало восемь украинских беспилотников, пять из них сбили системы ПВО в Подмосковье.

«К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства»,— говорится в пресс-релизе СКР.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что несколько домов получили незначительные повреждения, жителей двух домов эвакуировали. Двое горожан обратились за медицинской помощью, подробности об их состоянии не приводились. Кремль назвал работу Минобороны и действия региональных властей успешными.

Об инциденте — в публикации «Ъ» «Москва проснулась от налета».

Лаура Кеффер