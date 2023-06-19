ООН: Россия не предоставила доступ к районам, пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

Гуманитарный координатор ООН на Украине Дениз Браун заявила, что Россия отказала международной организации в предоставлении доступа к районам, которые пострадали при разрушении Каховской ГЭС. Она призвала российские власти действовать «согласно их обязательствам в соответствии

с международным гуманитарным правом». В РФ ранее заявляли о готовности предоставить доступ к пострадавшим районам, но через российскую территорию.

«Правительство РФ пока что отклонило наше обращение о доступе к районам под его временным военным контролем. ООН продолжит работать над получением необходимого доступа. <...> Нельзя отказывать в оказании помощи людям, которые в ней нуждаются»,— говорится в пресс-релизе ООН.

Постпред РФ при Женевском отделении ООН Геннадий Гатилов на прошлой неделе говорил, что Москва готова предоставить гуманитарным группам ООН доступ к левому берегу Днепра. Однако РФ хочет сделать это по российским законам, то есть через российскую территорию. ООН в пресс-релизе не уточняет, запрашивала ли она доступ к территориям через российскую или украинскую территорию.

Каховская ГЭС была частично разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. По обе стороны есть погибшие и пострадавшие. Москва и Киев обвиняют в произошедшем друг друга.

О реакции мирового сообщества — в публикации «Ъ» «Дамба о двух концах».

Леонид Уварчев