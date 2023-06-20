Число погибших от разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 38

От прорыва Каховской ГЭС и затопления территории в Херсонской области пострадали 115 человек. Число погибших увеличилось до 38, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

Уточняется, что пострадавшие госпитализированы с переохлаждением и другими травмами. В экстренных службах добавили, что уровень воды продолжает падать. На сегодняшний день от воды освободились почти 9 370 жилых домов, более 60 социально значимых объектов и пять кладбищ.

Каховская ГЭС была разрушена 6 июня. Ранее сообщалось о 35 погибших. Было эвакуировано свыше 8 тыс. человек. Власти Херсонской области оценивали ущерб от разрушения ГЭС в 40 млрд руб., МЧС РФ — в 1,2 млрд руб. ООН сообщила, что Россия не предоставила доступ к районам, пострадавшим от разрушения ГЭС. В Кремле это объяснили проблемами с безопасностью.

Лаура Кеффер