Песков: РФ не допустила ООН к левобережью Днепра из-за проблем с безопасностью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не предоставила доступ гуманитарной миссии ООН к районам на левом берегу Днепра, пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС, из-за трудностей в обеспечении безопасности.

«Вы знаете, что там постоянно обстрелы, постоянно провокации, обстреливаются гражданские объекты, обстреливаются люди, население... поэтому очень сложно обеспечить им (гуманитарной миссии ООН.— ''Ъ'') безопасность»,— сказал господин Песков, уточнив, что «точных нюансов» отказа он не знает.

Ранее гуманитарный координатор ООН на Украине Дениз Браун заявила, что Россия отказала международной организации в предоставлении доступа к районам, которые пострадали при разрушении Каховской ГЭС. Она призвала российские власти действовать «согласно их обязательствам в соответствии с международным гуманитарным правом».

Постпред РФ при Женевском отделении ООН Геннадий Гатилов на прошлой неделе говорил, что Москва готова предоставить гуманитарным группам ООН доступ к левому берегу Днепра. Однако РФ хочет сделать это по российским законам, то есть через российскую территорию. Госпожа Браун не уточнила, запрашивала ли ООН доступ к левобережью Днепра через российскую или украинскую территорию.

Каховская ГЭС была частично разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. По обе стороны есть погибшие и пострадавшие. Москва и Киев обвиняют в произошедшем друг друга.

О реакции мирового сообщества — в публикации «Ъ» «Дамба о двух концах».

Эрдни Кагалтынов