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Коммерсантъ FM
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Прокуратура Братска потребовала запретить работу кафе, где 100 человек отравились шаурмой

Прокуратура Братска в Иркутской области подала в суд иск о запрете работы местного кафе, в котором более 100 человек отравились шаурмой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура вместе с Роспотребнадзором проверила кафе, где отравились пострадавшие, на соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. По факту проверки было установлено, что в кафе нарушались требования к хранению продуктов и технологии приготовления блюд, а также не было условий для соблюдения должной личной гигиены сотрудников и дезинфекции помещения. Там также использовали продукты без документов.

«Прокуратура направила в Братский городской суд исковое заявление о приостановлении деятельности организации до устранения нарушений санитарно-эпидемиологических требований, а также заявление о применении обеспечительных мер в виде запрета осуществления деятельности до принятия итогового решения по иску прокурора»,— сказано в сообщении ведомства.

Массовые отравления шаурмой зафиксировали 13 и 14 июня. По данным на 20 июня, всего отравился 101 человек, из них 51 госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). В рамках расследования задержан владелец кафе быстрого питания «Шаурму хочу» Артуш Арутюнян, его отправили под домашний арест. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Подробнее — в материале «Ъ» «От тюрьмы и шаурмы не зарекайся».

Олеся Павленко

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