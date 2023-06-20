Число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 101 человека

Число жителей Братска, отравившихся в кафе шаурмой, выросло до 101 человека. Из них 22 — дети, сообщил в Telegram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объеме. Тяжелых случаев отравления нет, семь пациентов уже выписаны»,— написал господин Кобзев.

Массовые отравления в Братске были зафиксированы 13 и 14 июня. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). В рамках расследования задержан владелец кафе быстрого питания «Шаурму хочу» Артуш Арутюнян, его отправили под домашний арест.

Подробности — в материале «Ъ» «От тюрьмы и шаурмы не зарекайся».