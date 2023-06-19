Владельца кафе в Братске, где люди отравились шаурмой, отправили под домашний арест

Братский городской суд отправил под домашний арест владельца кафе, где как минимум 62 человека отравились шаурмой, содержащей сальмонеллу. Как уточняет «РИА Новости», под арестом Артуш Арутюнян будет находиться до 13 августа.

В Следственном управлении СК России по Иркутской области сообщили, что в ходе судебного заседания следствие ходатайствовало об избрании владельцу кафе меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд назначил мужчине домашний арест на период предварительного следствия.

Массовые отравления в Братске были зафиксированы 13 и 14 июня. По последним данным, количество пострадавших составило 62 человека. Из них госпитализированы 29, в том числе пятеро детей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). 15 июня в рамках расследования был задержан владелец кафе быстрого питания «Шаурму хочу» Артуш Арутюнян. По этой статье ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «От тюрьмы и шаурмы не зарекайся».

Милена Костерева