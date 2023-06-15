От тюрьмы и шаурмы не зарекайся

В Братске следователями СКР задержан индивидуальный предприниматель Артуш Арутюнян, в чьем кафе шаурмой, содержащей сальмонеллу, отравились более 60 человек. Днем ранее пострадавших было лишь 35. В изоляторе владелец точки общепита проведет ближайшие двое суток, после чего будет решени вопрос с мерой пресечения для него. Максимальная санкция ч. 1 ст. 238 УК РФ, по которой региональный СКР завел уголовное дело в связи с массовым отравлением, предусматривает два года лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артуш Арутюнян на допросе у следователя

Фото: СК РФ Артуш Арутюнян на допросе у следователя

Фото: СК РФ

Как и предполагали источники «Ъ», увеличилось количество граждан, получивших пищевое отравление после посещения кафе «Шаурму хочу» в Братске. По данным регионального СКР на 15 июня, за медпомощью с признаками отравления обратились 62 человека, 29 из которых были госпитализированы. Сутками ранее число отравившихся официально не превышало 40, а на стационарном лечении находились 11 человек. Количество госпитализированных детей за это время не поменялось, их по-прежнему пять. Все пострадавшие покупали в кафе исключительно одно и то же блюдо — шаурму.

Следователями регионального СКР задержан владелец кафе, индивидуальный предприниматель Артуш Арутюнян. Пресс-служба СКР уточнила, что мужчина был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).

«Задержанный проведет в СИЗО ближайшие 48 часов до рассмотрения материалов проверки кафе сотрудниками Роспотребнадзора и других ведомств»,— заявила «Ъ» пресс-служба регионального управления СКР, не став при этом прогнозировать дальнейшую возможную меру пресечения в отношении владельца кафе.

Минимальная санкция по ч. 1 ст. 238 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб., максимальная — лишение свободы на срок до двух лет.

В Роспотребнадзоре по Иркутской области сообщили «Ъ», что эпидемиологическое расследование по факту массового отравления продолжается. Специалисты ведомства уже обнаружили в кафе «Шаурму хочу» ряд нарушений. В их числе нарушение технологических процессов приготовления блюд и условий хранения продуктов питания, а также нарушение нормативов, связанных с соблюдением гигиены сотрудников. В настоящее время Роспотребнадзор временно приостановил работу кафе, «в дальнейшем запрет на его деятельность должен быть наложен по решению суда», добавили в ведомстве. Позднее выяснилось, что шаурма содержала сальмонеллу.

О массовом отравлении стало известно 14 июня. Выяснилось, что пострадавшие люди покупали шаурму в кафе, расположенном в центральной части города на улице Кирова, 18 во время празднования Дня России 12 июня.

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев заявил, что ситуация с массовым отравлением находится под контролем Иркутского областного центра медицины катастроф и его личным контролем.

Примечательно, что кафе по тому же адресу, но с названием «Донер кебаб» в июне и октябре 2019 года уже становилось источником массовой кишечной инфекции. Тогда шаурмой отравились в общей сложности более 25 человек.

По факту отравлений региональный СКР проводил доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которая завершилась отказом от возбуждения уголовного дела. Кафе после этого по решению суда кафе закрывалось на 60 суток. В дальнейшем заведение общепита осталось работать по старому адресу с прежним персоналом, однако сменило вывеску и юридическое лицо.

Влад Никифоров, Иркутск