В Москве на «Яндекс Картах» стали доступны маршруты водного транспорта

Российская компания «Яндекс» добавила на маршруты сервиса «Яндекс Карты» водный транспорт в Москве. Теперь пользователи смогут продолжить маршруты, учитывая регулярное расписание морских судов.

Первым в приложение добавили маршрут от Киевского вокзала до ЖК «Сердце столицы». В приложении можно посмотреть расписание и прогноз прибытия судов, для этого нужно ввести в поиске номер маршрута или нажать на причал. Также «Яндекс Карты» теперь учитывают водный транспорт при построении маршрутов и предложат участки, которые можно преодолеть по реке. Ранее «Яндекс» предоставил компаниям доступ к YandexGPT, а в Yandex SpeechKit была добавлена возможность распознавания и синтеза речи на узбекском языке.

Вчера, 20 июня, в Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Первый маршрут длиной 6,5 км связал Киевский вокзал с причалом «Сердце столицы» в районе Шелепихинской набережной. Второй маршрут, который планируется открыть в четвертом квартале 2023 года, свяжет Автозаводской мост и Печатники.

Подробнее читайте в материале «Электричеству дали воду».

Евгений Федуненко