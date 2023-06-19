«Яндекс» предоставил компаниям доступ к YandexGPT

Российская компания «Яндекс» сообщила, что открыла доступ к бета-тестированию нейросети YandexGPT для компаний. С ее помощью бизнес сможет создавать умных помощников и чат-ботов, а также структурировать и генерировать текстовую информацию.

Поначалу доступ к сервису получит ограниченное число пользователей. В заявке нужно указать задачу, и разработчики ответят, подходит ли нынешняя версия YandexGPT для ее решения. Бета-тестирование начнется в июле в двух режимах: с помощью YandexGPTPlayground можно будет оценить качество работы нейросети, а YandexGPT API поможет встроить сервис в приложения.

«Яндекс» запустил YandexGPT в мае 2023 года — пользователи могут опробовать нейросеть в режиме «давай придумаем» в голосовом помощнике Алиса.

Евгений Федуненко