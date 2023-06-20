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Коммерсантъ FM
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Собянин анонсировал строительство верфи в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице приступили к строительству верфи по производству трех видов судов. Инвестиционный проект разработан совместно с производителями судов. Московские власти предоставят земельные участки и налоговые льготы.

Сергей Собянин

Сергей Собянин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сергей Собянин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Ну, конечно, нужны еще и федеральная поддержка, долгосрочные заказы под такие проекты. Уверен, что новые, современные суда, в том числе электрические, будут востребованы и в Москве, и в стране»,— сказал господин Собянин на совещании по развитию речного судоходства с президентом России Владимиром Путиным (цитата по ТАСС).

Он добавил, что верфь обеспечит судами не только Москву-реку, но и другие маршруты. Глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании рассказал, что до 2035 года отечественные верфи могут сдать в эксплуатацию 525 судов речных и класса «река-море».

Сегодня в столице открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Ожидается, что по маршруту будут курсировать восемь электросудов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Электричеству дали воду».

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