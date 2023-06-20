В Москве запустили речные трамваи от Киевского вокзала до Шелепихинской набережной

В Москве открылся первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин по видеосвязи приняли участие в церемонии запуска.

Глава государства осмотрел один из восьми электросудов, который предназначен для маршрута,— «Сходня». Затем он посетил Северный речной вокзал, где планируется совещание по развитию речного судоходства.

Первый маршрут длиной 6,5 км связывает Киевский вокзал с причалом «Сердце столицы» в районе Шелепихинской набережной. В зоне притяжения маршрута проживает около 800 тыс. человек.

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Длина второго регулярного маршрута, Автозаводской мост—Печатники, составит 13 км. Его планируется открыть в четвертом квартале 2023 года. В зоне притяжения окажется примерно 700 тыс. человек.

На Москве-реке планируется разместить 23 плавучих причала, их вместимость варьируется от 40 до 80 человек. По маршруту будут курсировать названные в честь столичных рек восемь электросудов: «Синичка», «Сетунь», «Пресня», «Филька», «Сходня», «Раменка», «Яуза» и «Неглинка».

Лусине Баласян