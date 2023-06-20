МИД Венгрии заявил, что власти не участвовали в переговорах о передаче Россией 11 военных из Закарпатья

Венгерские государственные органы не принимали участия в переговорном процессе, по итогам которого Будапешту были переданы 11 военнопленных из Закарпатья, заявил глава МИДа страны Петер Сийярто. Он уточнил, что обсуждения велись между представителями церковной и религиозной организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«По-моему, хорошая новость, что они свободны. Были переговоры между церковной и религиозной организациями, которые абсолютно не касались венгерского государства. На основе этого соглашения этих людей отпустили на свободу, и они свободны, могут свободно перемещаться по Венгрии, делают, что хотят, если захотят связаться с украинскими властями, то свободно могут это сделать, это я могу гарантировать»,— сказал господин Сийярто в ходе дебатов с украинским депутатом на заседании ПАСЕ (цитата по «РИА Новости»).

8 июня Русская православная церковь сообщила, что при ее посредничестве по просьбе венгерской стороны состоялась передача группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения. Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен заявил, что лично координировал перевозку военнопленных. Украинская сторона через поверенного попросила Венгрию предоставить подробную информацию об освобожденных пленных и обеспечить к ним доступ украинского консула.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева