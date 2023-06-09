Венгерский вице-премьер: РФ передала стране 11 украинских военнопленных закарпатского происхождения

Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен заявил, что Россия при посредничестве Русской православной церкви передала его стране 11 украинских военнопленных закарпатского происхождения. Об этом он сообщил венгерскому изданию ATV.
Жолт Шемьен
Фото: Szilard Koszticsak / MTI / AP
«Акция была проведена в духе христианского милосердия. Это был жест Русской православной церкви по отношению к Венгрии»,— сказал господин Шемьен. Он уточнил, что занимался координацией перевозки закарпатских военнопленных в Венгрию, и отметил, что это был его «человеческий и патриотический долг».
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил «РБК-Украина», что венгерского поверенного вызвали в украинский МИД, потому что передача пленных была проведена без согласования с Киевом. При этом господин Николенко отметил, что освобождение пленных — всегда хорошая новость.
Украинская сторона через поверенного попросила Венгрию предоставить подробную информацию об освобожденных пленных и обеспечить к ним доступ украинского консула, передает «РБК-Украина».
Ранее РПЦ сообщила, что 8 июня по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения.
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