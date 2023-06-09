Венгерский вице-премьер: РФ передала стране 11 украинских военнопленных закарпатского происхождения

Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен заявил, что Россия при посредничестве Русской православной церкви передала его стране 11 украинских военнопленных закарпатского происхождения. Об этом он сообщил венгерскому изданию ATV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жолт Шемьен

Фото: Szilard Koszticsak / MTI / AP Жолт Шемьен

Фото: Szilard Koszticsak / MTI / AP

«Акция была проведена в духе христианского милосердия. Это был жест Русской православной церкви по отношению к Венгрии»,— сказал господин Шемьен. Он уточнил, что занимался координацией перевозки закарпатских военнопленных в Венгрию, и отметил, что это был его «человеческий и патриотический долг».

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил «РБК-Украина», что венгерского поверенного вызвали в украинский МИД, потому что передача пленных была проведена без согласования с Киевом. При этом господин Николенко отметил, что освобождение пленных — всегда хорошая новость.

Украинская сторона через поверенного попросила Венгрию предоставить подробную информацию об освобожденных пленных и обеспечить к ним доступ украинского консула, передает «РБК-Украина».

Ранее РПЦ сообщила, что 8 июня по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов