РПЦ сообщила о передаче Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения

8 июня при посредничестве Русской православной церкви (РПЦ) группу украинских военнопленных закарпатского происхождения передали Венгрии. Как сообщили в РПЦ, акция была обусловлена «побуждениями христианского человеколюбия» и проходила с благословения патриарха Кирилла.

«8 июня 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при посредничестве РПЦ в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения»,— сообщается на сайте Московского патриархата.

Посредниками в передаче военнопленных были глава Отдела внешних церковных связей митрополит Антоний и советник патриарха протоиерей Николай Балашов.

26 мая Союз православных журналистов и Telegram-канал «Перший козацький» сообщили, что украинского писателя и сторонника Украинской православной церкви Яна Таксюра вывезли в Россию в рамках обмена с Украиной. На Украине этот писатель приговорен к лишению свободы по делу о госизмене.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина