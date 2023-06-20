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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 482-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 20 июня

В нескольких областях Украины ночью произошли взрывы, во Львове беспилотник повредил объект критической инфраструктуры. По данным Bloomberg, Евросоюз готовит Украине пакет финансовой помощи на €50 млрд. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:51. ЦОС ФСБ: в Нальчике 44-летний гражданин Украины задержан по подозрению в шпионаже в пользу СБУ.

9:43. Глава Минцифры РФ Шадаев заявил, что программа возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалась — они возвращаются сами.

9:33. Глава Крыма Аксенов сообщил, что ночью в районе северного Крыма был подавлен средствами РЭБ и посажен беспилотник.

9:28. «РИА Новости»: российские бомбардировщики Су-34 получили защиту от средств радиоэлектронной борьбы, их будут использовать в зоне спецоперации.

Что известно о фронтовом бомбардировщике Су-34

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8:51. Украинская ДТЭК подтвердила перебои со светом у жителей Подола, Оболони и частично Троещины. Причины аварии выясняются, потребителей уже переключили на резервные источники питания. «В 7:47 аварийно обесточивались четыре высоковольтных подстанции ДТЭК Киевские электросети»,— говорится в сообщении организации.

8:46. Во многих районах Киева пропало электричество, остановился электротранспорт — Klymenko Time.

8:26. Украина договаривается с западными производителями оружия о создании производства на территории страны, сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова замминистра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Украины Сергея Боева.

8:24. Во Львове беспилотник повредил объект критической инфраструктуры — глава Львовской областной администрации Максим Козицкий.

8:22. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в интервью The Wall Street Journal, что страна не занимает нейтральную сторону в конфликте на территории Украины, а находится «на стороне мира».

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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8:18. Власти Киева и Киевской области заявили о работе ПВО.

8:17. О взрывах во Львове и области сообщил мэр города Андрей Садовой.

8:16. Издание «Страна.ua» сообщило о ночных взрывах в Николаевской области и подконтрольной Украине части Запорожья.

8:15. Воздушная тревога была объявлена ночью в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровненской, Волынской, Хмельницкой, Тернопольской, Черниговской, Ивано-Франковской и Львовской областях — ресурс по оповещению.

8:14. Замминистра обороны Украины Анна Маляр: не стоит измерять результаты украинского контрнаступления только по расчетам и пройденным километрам, самый большой удар еще впереди.

8:12. По данным Bloomberg, Еврокомиссия сегодня предложит выделить Украине пакет финансовой помощи на €50 млрд, если страна проведет реформы для укрепления верховенства закона и борьбы с коррупцией.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 481-й

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