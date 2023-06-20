WhatsApp позволит сделать беззвучными звонки с неизвестных номеров

Мессенджер WhatsApp ввел новую функцию, благодаря которой пользователи смогут ставить на беззвучный режим звонки от неизвестных абонентов. Также сервис добавит режим проверки конфиденциальности, когда мессенджер позволит изучить все настройки безопасности и поможет пользователям выбрать наиболее подходящий для них.

Отключения звука для неизвестных номеров, по мнению разработчиков WhatsApp, поможет защититься от спама, мошенников и незнакомых людей. Номера, с которых звонят неизвестные, будут сохраняться на вкладке «Звонки», и пользователи потом смогут проверить, есть ли среди них важные. Проверка конфиденциальности будет состоять из нескольких этапов, на которых пользователь сможет выбрать предпочитаемый уровень защиты для своих сообщений, личной информации и звонков.

Ранее WhatsApp запустил каналы в мессенджере, а также разрешил пользователям редактировать сообщения в течение 15 минут после их отправки.

Евгений Федуненко