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Коммерсантъ FM
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WhatsApp разрешил пользователям редактировать сообщения

Мессенджер WhatsApp ввел функцию редактирования сообщений в течение 15 минут после их отправки. Функция постепенно внедряется по всему миру, в ближайшие недели она будет доступна всем пользователям, сообщается в блоге мессенджера.

Чтобы исправить текст, нужно кликнуть на сообщение и нажать «Изменить». У сообщения появится пометка «Изменено».

10 мая WhatsApp выпустил новую бета-версию WhatsApp Web, в которой можно было редактировать текст сообщения в течение пяти минут после его отправки.

Возможность редактирования сообщений уже доступна в некоторых популярных мессенджерах — в Telegram редактировать сообщения можно с 2016 года. В 2022 году на устройствах Apple вышла iOS 16, в которой можно было редактировать текст сообщения в iMessage до пяти раз в течение 15 минут после его отправки.

Ранее мессенджер WhatsApp выпустил новую бета-версию для Windows, в которой появился ряд новых функций, включая возможность слушать голосовые сообщения вне чата и менять обои для переписок. Также мессенджер добавит возможность ставить пароли на чаты.

Лусине Баласян

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