WhatsApp запустил каналы в мессенджере

Мессенджер WhatsApp анонсировал новое обновление, в результате которого пользователям станет доступна функция каналов. Поначалу обновление получат пользователи Колумбии и Сингапура, в ближайшие месяцы каналы появятся и в других странах.

Каналы позволят следить за новостями от организаций и конкретных людей и будут находиться отдельно от чатов на новой вкладке «Актуальное». Администраторы смогут публиковать контент, а пользователи — только просматривать его. Найти нужный канал можно будет с помощью поиска по каталогу либо по приглашению. Подписчики не увидят номера телефона и фото профиля администратора. Никто не сможет увидеть, на какие каналы подписан пользователь, а номера телефонов подписчиков будут скрыты от всех в канале, включая администраторов.

Авторы смогут запрещать пересылку контента из канала или делать снимки экрана при его просмотре. Также администраторы смогут запретить некоторым пользователям подписываться на их каналы, а также скрывать свой канал при поиске. В будущем в каналах появится монетизация контента. Ранее в WhatsApp появилась функция использования мессенджера на нескольких телефонах.

Евгений Федуненко