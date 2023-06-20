Байден считает реальной угрозу применения Путиным ядерного оружия

Президент США Джо Байден считает, что его российский коллега Владимир Путин может в действительности применить тактическое ядерное оружие. Такое мнение господин Байден выразил на встрече группы доноров в штате Калифорния. Его слова приводит агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque, Reuters Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Когда я пару лет назад говорил здесь, что меня беспокоит высыхание реки Колорадо, на меня все смотрели как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин использует тактическое ядерное оружие. Это реально»,— сказал Джо Байден.

Агентство отмечает, что в ходе прошлой встречи американский президент назвал «совершенно безответственным» решение Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Господин Путин ранее неоднократно заявлял, что Россия не будет применять ядерное оружие первой, поскольку рассматривает его в качестве средства защиты.

25 марта президент России объявил, что в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие. 9 июня на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он уточнил, что размещение ядерного оружия начнется после 7–8 июля, когда завершат подготовку сооружений для него. Господин Лукашенко утверждал, что может «без колебания» применить российское ядерное оружие, но только в случае нападения на Белоруссию.

Милена Костерева