Лукашенко пообещал ответить на агрессию против Белоруссии ядерным оружием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он может применить российское тактическое ядерное оружие без колебания. Однако, по его словам, это возможно только в том случае, если на Белоруссию нападут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания»,— сказал господин Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область (цитата по БЕЛТА). «Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия»,— сказал он.

Говоря о причинах размещения такого оружия в Белоруссии, Александр Лукашенко заявил: «Россия ни к чему не стремится. Не в России дело». «Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал: верни мне пока это оружие. Мне его достаточно»,— добавил он.

Российское ядерное оружие будет размещено в Белоруссии 7–8 июля, сразу после того, как будут подготовлены необходимые для него сооружения. О размещении в Белоруссии ядерного оружия сообщил президент России Владимир Путин 25 марта. По словам российского посла в Минске, оружие разместят на западных границах Союзного государства.

Анастасия Ларина