Екатеринбург получит новые трамваи для ветки из Академического района

Екатеринбургу предварительно одобрили покупку новых трамваев для новой линии из Академического района. Всего для ветки нужно 20 новых вагонов, каждый из которых стоит 160 млн руб. Об этом 20 июня заявил глава города Алексей Орлов на заседании гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство трамвайной линии в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Строительство трамвайной линии в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Одномоментно такие средства в бюджете не найти. Вчера был личный разговор у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с вице-премьером Дмитрием Григоренко по поводу участия в федеральной программе по обновлению городского электротранспорта в рамках концессии. Насколько я знаю, наша заявка предварительно одобрена, это позволит нам полностью реализовать проект ветки в Академический, с приобретением 60 новых трамвайных вагонов»,— сказал господин Орлов. По его словам, прорабатывается несколько вариантов приобретения трамваев — от лизинга до участия крупного бизнеса.

Ранее вице-мэр Андрей Корюков на встрече с журналистами сообщал, что в Екатеринбурге после обновления парков троллейбусов и автобусов планируется масштабная замена старых трамваев. По его словам, такую задачу поставил Алексей Орлов.

В конце прошлого года сообщалось, что в 2023 году власти Екатеринбурга планируют закупить 25 трехсекционных трамваев общей стоимостью около 3 млрд руб. В феврале Алексей Орлов заявлял, что первую партию поставят уже в июне.

Строительство трамвайной линии в Академический район началось в ноябре 2021 года. Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд руб. Тестовые прогоны трамваев начнутся в августе.

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