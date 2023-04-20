Мэрия сообщила о сроках запуска трамвайной линии из Академического в центр

Тестовые прогоны трамваев по новой ветке из Академического в центр Екатеринбурга начнутся уже в августе. Об этом пишет 66.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии. На данный момент строительная готовность объекта составляет 37%.

Строительство трамвайной линии в Академический район началось в ноябре 2021 года. Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд руб. В результате работ будет построен трамвайный путь протяженностью 19,3 км и проведена реконструкция существующего.

Сейчас идет первый этап строительства ветки: от ул. Академика Парина до кольца на ул. Волгоградской. Сотрудники «Уралтрансспецстрой» уже закончили строительство подпорной стенки на подъеме к Волгоградской.

В феврале Алексей Орлов заявлял, что пассажирское движение по трамвайному маршруту в Академический район может быть запущено в ноябре. По его словам, для запуска ветки потребуется 20 новых трехсекционных трамваев, на закупку которых потребуется около 3 млрд руб.

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