Мэрия Екатеринбурга планирует масштабное обновление трамвайного парка

В Екатеринбурге после обновления парков троллейбусов и автобусов планируется масштабная замена старых трамваев. По словам вице-мэра Андрея Корюкова, такую задачу поставил глава города Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Город получил транспортное развитие. Впервые появился трамвайный путь до Верхней Пышмы. Вышло 289 газовых автобусов. 50 троллейбусов поступит в этом году. И следующим этапом глава города поставил задачу заменить трамвайный парк. В этом году, в рамках 300-летия, крупные предприятия хотят сделать нам такой подарок. Думаю, к концу года его увидим и презентуем»,— отметил господин Корюков.

Напомним, в 2023 году власти Екатеринбурга планируют закупить 25 трехсекционных трамваев общей стоимостью около 3 млрд руб. Алексей Орлов заявлял, что первую партию поставят уже в июне. По его словам, это необходимо, чтобы к концу года успешно запустить трамвайную линию в Академический район.

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