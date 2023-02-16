Орлов: трехсекционные трамваи в Екатеринбурге могут появиться уже в июне

Власти Екатеринбурга рассчитывают, что первую партию трехсекционных трамваев поставят уже в июне этого года, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» мэр Алексей Орлов. По его словам, это необходимо, чтобы к концу года успешно запустить трамвайную линию в Академический район.

«Мы активно эту работу проводим и с федеральными институтами развития. Я на прошлой неделе был во Внешэкономбанке, встречался с одним из вице-резидентов. Как раз эти вопросы обсуждали. Варианты решения этой сложнейшей задачи уже есть»,– отметил Орлов в эфире радио «Комсомольская правда».

Напомним, всего городские власти планируют закупить 25 трехсекционных трамваев общей стоимостью около 3 млрд руб. Пассажирское движение по трамвайному маршруту в Академический район власти планируют запустить уже в ноябре этого года.

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