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GE положила на лопатки

Компания оставила российских клиентов без ремонта газовых турбин

Как и предполагал “Ъ”, американская General Electric (GE) с 19 июня прекратила обслуживание газовых турбин в РФ после введения расширенных санкций США. Компания, по словам источников “Ъ”, закрыла доступ к системе мониторинга, а в перспективе может остановить поставки оригинальных запчастей, в том числе лопаток. Ремонты и замена компонентов наиболее критичны для самых мощных турбин, включая единственную в РФ машину H-класса на Казанской ТЭЦ-3.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Американская GE 19 июня «без объяснения причин» прекратила сервисное обслуживание газовых турбин на российских ТЭС, рассказали источники “Ъ” в генерирующих компаниях. По их словам, компания закрыла доступ к системе мониторинга работы турбин из РФ. GE остановила работу после вступления в силу расширенных санкций США, которые запрещают американским организациям предоставлять инжиниринговые услуги любым лицам в РФ (см. “Ъ” от 19 июня).

Прекращение сотрудничества в рамках заключенных сервисных контрактов, по мнению собеседников “Ъ”, закроет и поставку оригинальных запчастей для турбин GE и Alstom (входит в GE с 2015 года). Однако ЕС и США пока не вводили прямых санкций на поставку в РФ компонентов для газовых турбин, включая критические запчасти для горячего тракта. В GE не предоставили комментариев.

Общая мощность газовых турбин GE в энергосистеме России составляет около 5 ГВт, а общая мощность энергоблоков на таких турбинах достигает 8 ГВт. Остановка сервисного обслуживания, включая ремонты, инспекции и замену запчастей, наиболее критична для самых мощных моделей H- и F-класса. Например, на энергоблоках Сургутской ГРЭС-2 и Шатурской ГРЭС («Юнипро») стоят турбины 9FA, на Среднеуральской ГРЭС («ЭЛ5-Энерго», бывшая «Энел Россия») — турбина 9FB.

Американская турбина H-класса представлена в РФ в единственном экземпляре на энергоблоке Казанской ТЭЦ-3 мощностью 405 МВт (ТГК-16, входит в ТАИФ). Новая газотурбинная установка (ГТУ) на машине 9HA0.1 станции запущена в 2017 году. На тот момент турбина была второй в мире в линейке H-класса. Первую такую турбину GE установила во Франции. “Ъ” направил запрос в ТГК-16 и ТАИФ.

Турбина 9H относится к классу наиболее современных и сложных газовых турбин последнего поколения, говорит независимый аналитик Юрий Мельников. У российских производителей ГТУ нет планов осваивать эту планку — она для них недоступна. Казанская энергосистема может быть обеспечена электроэнергией из соседних регионов, считает он.

«Сложившаяся ситуация не стала шоковой: решение о полном прекращении сотрудничества со стороны западных коллег ожидаемое,— сказали “Ъ” в "Т Плюс".— Компания пока обеспечена необходимыми запчастями, но рассматривает возможность локализации производства и сервиса». В «Юнипро» говорят, что изучают вопрос. В «ЭЛ5-Энерго» комментариев не дали. В «Интер РАО» сказали “Ъ”, что компания «Русские газовые турбины» (РГТ, СП «Интер РАО» и GE) занимается локализацией производства запчастей для турбин GE и оказывает сервисные услуги в рамках уже заключенных договоров. В отчете РГТ за 2022 год отмечалось, что компания больше не будет локализовывать производство большой турбины GT13E2, но все еще планирует в 2027 году достичь уровня локализации в 90% турбины 6F.03.

Объем мощности энергоблоков с импортными турбинами разных марок в РФ оценивается в 25 ГВт. Доля их выработки в стране — 17%. Парогазовые установки имеют более высокий КПД и меньший расход топлива, а значит, их выработка более дешевая. Влияние гипотетического отключения таких блоков на цены будет отличаться от энергорайона к энергорайону, говорит Сергей Роженко из Kept. В некоторых случаях возможно даже краткосрочное снижение цен на рынке на сутки вперед (РСВ), так как диспетчер будет включать больше паросиловых блоков для обеспечения регулировочного диапазона. Такой режим, хотя и приводит к возможному снижению цены РСВ в моменте, ведет к снижению маржинальности или убыткам в генерации, что в среднесрочном горизонте приведет к росту цен. Реальное влияние на ценовые индексы при полном отключении ПГУ может составить от минус 10% до плюс 25% к цене опта, отмечает аналитик.

Полина Смертина, Ольга Мордюшенко

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