Турбины лишаются инженеров

Расширенные санкции США, вступившие в силу 18 июня, могут закрыть западным производителям энергооборудования последнюю возможность сохранять присутствие в России. Новый запрет на предоставление инжиниринговых услуг, в частности, коснется американской General Electric (GE), продолжающей обслуживать в РФ газовые турбины на ТЭС общей мощностью 5 ГВт. Собеседники “Ъ” опасаются остановки поставок оригинальных запчастей и отказа иностранных инженеров от ремонтов. В GE пока «проводят оценку последствий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Расширенные санкции США, запрещающие американским компаниям предоставлять инжиниринговые услуги в России, вступили в силу 18 июня. Ограничения, по мнению источников “Ъ” в российском ТЭКе, коснутся, в частности, американской GE, которая продолжала выполнять сервисное обслуживание газовых и паровых турбин на российских ТЭС, а также другого оборудования в промышленном секторе. В сервисный контракт обычно входят удаленный мониторинг, консультирование, проверки с привлечением иностранных инженеров, ремонт и замена запчастей.

В GE подтвердили “Ъ”, что у компании больше не будет возможности оказывать инжиниринговые услуги в России. «Мы проводим всестороннюю оценку влияния нового пакета санкций США на нашу работу в регионе и продолжаем взаимодействовать с компетентными органами в части соблюдения ограничений, правил и законодательства»,— сообщили там. В российских энергокомпаниях, использующих машины GE, ситуацию не комментируют. По сведениям “Ъ”, официальных разъяснений от GE они не получали.

Один из собеседников “Ъ” говорит, что американские компании закроют доступ к чертежам и базам данных, без которых иностранные специалисты не смогут проводить инспекции и ремонты на территории РФ. Другие источники в отрасли опасаются, что GE перестанет поставлять оригинальные запчасти, аналогов которых в России не существует.

Так произошло, например, когда сервисные услуги по собственной инициативе перестала предоставлять немецкая Siemens: сейчас компоненты для ее турбин приходится искать в дружественных странах. При этом пока ЕС и США не вводили прямых санкций на поставку запчастей для энергетических газовых турбин.

За последний год многие компетенции по обслуживанию турбин, в том числе большой мощности, были проверены и развиты в РФ, уточняет собеседник “Ъ” в отрасли. «В России и дружественных странах есть специалисты и организации с подобным опытом работы,— поясняет он.— При необходимости можно работать даже без восстановительных ремонтов и справляться существующим персоналом, но если будут комплекты горячих частей».

Общая мощность ТЭС на иностранных турбинах в РФ составляет около 22 ГВт (примерно 9% от установленной мощности Единой энергосистемы России). Общая мощность турбин Siemens составляет около 9 ГВт, а турбин GE — около 5 ГВт, подсчитал глава аналитической компании Ensolve Алексей Жихарев. На турбинах GE работают как мощные ГРЭС, так и относительно небольшие городские ТЭЦ, важные для теплоснабжения, отмечает независимый аналитик Юрий Мельников. В частности, машины GE стоят на энергоблоках Сургутской ГРЭС-2 и Шатурской ГРЭС («Юнипро»), Воронежской ТЭЦ-1 («Квадра»), калининградских ТЭС («Роснефтегаз» и «Интер РАО»), Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и Восточной ТЭЦ («РусГидро»).

Всего в России, включая нефтегазовую отрасль и другие секторы промышленности, установлено более 1,7 тыс. иностранных турбин разной мощности, следует из оценок Минпромторга, с которыми ознакомился “Ъ”. Российские компании могут осуществлять сервис 1,3 тыс. турбин, а для остальных требуется «расширение ремонтного потенциала».

«Нарастить компетенции по ремонту» требуется по десяти моделям турбин, включая наиболее мощные фреймы 9F и 9HA (GE). Владельцам редких машин (по две-четыре штуки в стране) Минпромторг предлагает перейти на отечественные аналоги. Речь идет, например, о 9E и LMS 100 (GE), а также некоторых моделях Rolls-Royce, Ansaldo, Kawasaki. Самое узкое место по сервису турбин в РФ — создание отечественных материалов для изготовления запчастей, считают в Минпромторге. Кроме того, нужно оценить потребность в высокоточном литье лопаток.

Партнер адвокатского бюро «А-Про» Екатерина Макеева отмечает, что Великобритания и ЕС ввели ограничения на представления архитектурных и инжиниринговых услуг еще осенью 2022 года. Представители профессиональных ассоциаций тогда обращали внимание, что оказание услуг в РФ может стать основанием для запрета на профессиональную деятельность. Синхронизация санкционного регулирования логична, отмечает юрист Артем Касумян из Delcredere. Новые санкции США запрещают оказывать архитектурные и инжиниринговые услуги любому лицу в РФ, подчеркивает эксперт, исключений для энергетического сектора в пояснениях OFAC нет.

Полина Смертина, Татьяна Дятел