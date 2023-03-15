США прокачивают санкции

Введенный в конце февраля пакет санкций США, как выяснилось, включает запрет на поставку в РФ всех газовых турбин и запчастей к ним и может привести к проблемам ключевых российских экспортных проектов. Хотя все крупнейшие производители турбин уже покинули РФ, в отдельных случаях отгрузки запчастей из США все-таки шли и после начала военных действий на Украине, утверждают собеседники “Ъ” Важные узлы поставлялись, в частности, для турбины «Ладога», которую «Газпром» собирает по лицензии Baker Hughes и использует в том числе на «Силе Сибири» и «Турецком потоке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Источники “Ъ” в российском ТЭК обратили внимание, что в рамках последнего раунда санкций США Бюро промышленности и безопасности страны (BIS) усилило меры экспортного контроля в отношении поставок в РФ и Белоруссию газовых турбин всех типоразмеров. Это следует из пояснений, опубликованных на сайте ведомства 27 февраля. Турбины мощностью менее 5 МВт и стоимостью $5 тыс. и мощностью более 5 МВт стоимостью $750, а также большое число критических деталей к ним теперь отнесены к предметам роскоши (luxury goods).

Новые правила предусматривают запрет на экспорт, реэкспорт, прямую или косвенную продажу или поставку газовых турбин из США любому лицу, находящемуся в РФ. «В случае подачи ходатайства на такие операции с товарами BIS будет применять политику отказа, то есть за редкими исключениями, которые будут оцениваться с точки зрения полезности для РФ, презюмируется отрицательный ответ на ходатайство о выдаче разрешения на экспорт или продажу с территории США»,— поясняет партнер и руководитель санкционной практики АБ «А-ПРО» Екатерина Макеева.

Один из источников “Ъ” не считает, что расширение экспортного контроля касается индустриальных газовых турбин: «Однако это создает некоторую неопределенность в части толкования санкций».

После начала военных действий на Украине ни ЕС, ни США до последнего момента не вводили официального запрета на поставку в РФ газовых турбин. Но крупнейшие мировые машиностроители, включая немецкую Siemens и американскую Baker Hughes, объявили об уходе из РФ или приостановке деятельности. Так, Baker Hughes по собственной инициативе прекратила сервисное обслуживание проектов «Ямал СПГ» НОВАТЭКа и «Сахалин-2» «Газпрома», а также отгрузила лишь часть газовых турбин для строящегося проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». В НОВАТЭКе не ответили “Ъ”.

Но, как утверждает ряд собеседников “Ъ” среди машиностроителей, до последнего момента все-таки велись точечные поставки запчастей и газовых турбин в РФ из США. При этом поставки из ЕС полностью прекратились. Например, еще в конце июня 2022 года правительство РФ в качестве исключения разрешало НОВАТЭКу заменить на СПГ-заводе «Криогаз-Высоцк» выработавшие свой ресурс газотурбинные двигатели Titan-250–30000S мощностью 22,5 МВт: в РФ были ввезены два новых двигателя, а два старых вывезены в США (вывоз газовых турбин за пределы РФ сейчас запрещен).

Российские компании активно ищут новых поставщиков в Китае и Иране, а также скупают газовые турбины и запчасти к ним на вторичном рынке, но работать с альтернативными Европе и США поставщиками пока сложно, отмечают собеседники “Ъ”.

Прекращение поставок критических узлов может создать сложности для производства и сервиса ГПА-32 «Ладога» «Газпрома», установленных на компрессорных станциях газопроводов «Бованенково—Ухта», «Сила Сибири», головной компрессорной станции «Турецкого потока» «Русская», на Амурском ГПЗ и СПГ-проекте «Сахалин-2». Эти машины производятся по лицензии Baker Hughes и не были полностью локализованы, напоминают собеседники “Ъ”. В «Газпроме» от комментариев отказались.

Отсутствие собственных технологий производства газовых турбин в РФ не раз приводило к крупным международным скандалам, начиная от перепоставки турбин Siemens Energy в Крым, заканчивая невозвратом в РФ одной из турбин немецкого производителя для компрессорной станции «Портовая», нагнетавшей газ в «Северный поток» до его подрыва.

После ситуации с крымскими турбинами власти РФ заявили о необходимости наладить производство собственных газовых турбин средней и большой мощности. В январе ОДК «Ростеха» объявила о выпуске первой серийной турбины ГТД-110М, предыдущий образец этой машины развалился на испытаниях в конце 2017 года. В декабре 2022 года «Силмаш» Алексея Мордашова сообщала о завершении сборки и испытаний головной турбины ГТЭ-170, заявив о планах производить до восьми таких машин в год с 2025 года.

Что касается электроэнергетики, то на иностранном газотурбинном оборудовании работает большая часть новых энергоблоков, построенных по программе договоров поставки мощности (ДПМ), запущенной в ходе реформы РАО «ЕЭС России» в 2008 году. Уход иностранных компаний с российского рынка также осложнил их сервис, генерирующие компании вынуждены экономить их ресурс. Российские ТЭС в основном работают на паросиловой технологии без газовых турбин, напоминает независимый аналитик Юрий Мельников. Но основанные на американских турбинах энергоблоки на отдельных станциях — от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 «РусГидро» до Сургутской ГРЭС-2 «Юнипро» — могут столкнуться с дополнительными проблемами, считает он.

Адресатами новых запретов и ограничений являются лица США, но BIS может ограничить допуск к американскому рынку тем иностранным лицам, которые нарушают нормы американской экспортной торговли, отмечает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. Для покупателей или перевозчиков из третьих стран в случае обхода установленных санкций существует риск вторичных санкций, также напоминает Екатерина Макеева. Нарушение в этом случае должно задевать какой-то элемент «санкционной сети» США (или ЕС) — например, экспортировать товар с санкционным кодом, содержащий существенную долю американских интеллектуальных прав или производства (как правило, 25%). Недавно, напоминает она, Минюст, Минпром и Минторг США опубликовали совместные рекомендации по борьбе с обходом санкций, где среди признаков подозрительности операции, в частности, упомянуто направление товаров через Китай, Армению, Турцию, Узбекистан и другие географически близкие к России страны.

Татьяна Дятел