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Хисензионный Bosch

Российские заводы немецкого производителя может купить китайская Hisense

Как выяснил “Ъ”, в приобретении российских заводов Bosch заинтересованы китайские инвесторы, в числе которых Midea и Hisense. Один из источников утверждает, что Hisense уже согласовала покупку. В самом Bosch, впрочем, говорят, что переговоры еще не завершены. Эксперты оценивали стоимость предприятий в 3,8–4,4 млрд руб. Кроме того, потребуются вложения в модернизацию производственных линий.

Фото: Joe Buglewicz / AP

Фото: Joe Buglewicz / AP

Немецкий Bosch ведет переговоры с рядом компаний о продаже своего производства бытовой техники под Санкт-Петербургом, рассказал “Ъ” собеседник в правительстве. Имена претендентов он не раскрыл. Источник “Ъ” на рынке электроники, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что «активы уже приобрела китайская Hisense».

По словам, собеседника “Ъ”, в начале года Bosch «начал внутренний тендер» и определил основной круг претендентов, среди которых помимо Hisense была, в частности, китайская Midea, а также неизвестный турецкий инвестор: «Midea не сделала достойного финансового предложения, турецкий инвестор, наоборот, предложил крупную сумму, но победила Hisense, развивающая совместные проекты с Bosch по всему миру». К тому же Hisense сформулировала «наиболее удобные условия обратного выкупа, если Bosch захочет вернуться», уточнил источник “Ъ”, не раскрыв деталей.

В ООО «БСХ Бытовые приборы» уточнили, что фабрики еще не проданы и сейчас компания «рассматривает различные варианты в соответствии с требованиями законодательства». В компании отметили, не могут дать комментарии, «пока не будет принято финальное решение». В Hisense и Midea на запросы не ответили.

У Bosch в России два завода по производству бытовой техники, оба в Стрельне под Санкт-Петербургом. В конце августа 2022 года компания начала искать покупателя на свои мощности из-за простоя производства, замороженного на фоне военного конфликта на Украине. Тогда собеседники оценивали стоимость активов в 3,8–4,4 млрд руб. (см. “Ъ” от 22 августа).

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «БСХ Бытовые приборы» принадлежит немецкой BSH HausgerAte GmbH. Российское юридическое лицо работает с 1994 года, выпускает, по собственным данным, более 1 млн холодильников и стиральных машин в год. Также компания занимается сервисным обслуживанием бытовой техники четырех торговых марок: Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff. В 2022 году выручка составила 19,5 млрд руб. при убытке 1,2 млрд руб. В 2021 году — 49,7 млрд руб. и 2,7 млрд руб. соответственно.

Hisense выпускает телевизоры, холодильники, стиральные машины и другую технику под собственным брендом, а также Toshiba, Gorenje, Ronshen и др. В начале 2023 года компания также интересовалась покупкой или арендой российских заводов LG и Samsung (см. “Ъ” от 1 февраля).

Управляющий директор направления крупной бытовой техники ГК «F+ tech | Марвел» Дмитрий Левин сомневается, что Hisense заплатила всю оценочную сумму: «В нынешних условиях уходящим нерезидентам из недружественных стран разрешено продавать активы не дороже 50% от реальной стоимости, поэтому, вероятно, сделку закрыли меньше, чем за полцены». Он считает, что покупка и перезапуск завода обойдутся Hisense гораздо дешевле, чем строительство с нуля.

С этой оценкой не согласен глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group в России Глеб Мишин. По его мнению, из-за того, что оборудование на этих мощностях было предназначено для производства техники Bosch, новым владельцам потребуется либо модернизировать его, либо ставить новое: «Оба варианта требуют серьезных инвестиций, поэтому иногда проще построить завод самостоятельно». По оценке господина Мишина, на запуск производства и переоборудование площадок под Санкт-Петербургом потребуется минимум полгода.

С появлением собственного завода у китайского вендора есть шансы войти в топ-5 в категориях «холодильники» и «стиральные машины» на российском рынке, допускает Дмитрий Левин: «В Китае Hisense занимает третье место в списке крупнейших производителей бытовой техники».

Тимофей Корнев, Юлия Тишина

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