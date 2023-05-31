Холодильники заморозили производство прибыли

Прибыль российских структур иностранных производителей бытовой техники и электроники Bosch, LG и Samsung за год упала почти вдвое, а у некоторых компаний впервые появился чистый убыток. Участники рынка считают, что основной причиной стали снижение спроса на продукцию этих брендов на 60–80% за год, а также заморозка или снижение производства в России. Однако, несмотря на убытки, производители предпочитают не продавать мощности и рассчитывают на снятие санкций, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Российские юридические лица иностранных производителей бытовой техники и электроники опубликовали бухгалтерскую отчетность по итогам 2022 года. Из нее следует, что финансовые результаты работы компаний резко ухудшились.

Так, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка дочерней компании южнокорейской Samsung — ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»,— которой принадлежит завод по производству продукции бренда в Калуге (выпускал телевизоры, мониторы и стиральные машины), в 2022 году составила 27,4 млрд руб. при чистом убытке в размере 6,9 млрд руб. Годом ранее ее выручка была 69,5 млрд руб. при чистой прибыли в размере 4,6 млрд руб.

Доходы другого южнокорейского бренда — LG (ООО «ЛГ Электроникс Рус») — с производством в Дорохово (Московская область; выпускал телевизоры, холодильники и стиральные машины) упали с 119,7 млрд руб. в 2021 году до 55,4 млрд руб. в 2022 году, чистая прибыль — с 7,1 млрд до 376 млн руб.

ООО «БСХ Бытовые приборы» (бренд Bosch; завод в Санкт-Петербурге, выпускал холодильники, стиральные машины, встраиваемую кухонную технику) сократило прибыль с 49,7 млрд до 19,5 млрд руб., однако чистый убыток компании снизился с 2,7 млрд до 1,2 млрд руб.

Выручка иностранных компаний начала падать из-за сокращения или полной остановки производства и продаж техники с заводов в РФ, объясняет собеседник “Ъ” среди производителей бытовой техники. Некоторые из предприятий, уточняет он, по-прежнему экспортируют продукцию в страны СНГ. Однако у ряда производителей есть в соседних странах альтернативные предприятия, например у Samsung в Узбекистане (Ташкент). Отдельную проблему создают многочисленные иски потребителей, которые не могут обменять бракованную технику: ритейлеры не хотят на себя брать обязательства по гарантиям с производителем, добавляет источник “Ъ”.

Все упомянутые бренды формально прекратили деятельность в России или приостановили в той или иной степени производство, отсюда и негативные финансовые показатели, говорит коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. «Сейчас ритейлеры не закупают технику напрямую с заводов иностранных компаний, которые находятся в стране. Вся продукция LG, Samsung и Bosch поступает только по параллельному импорту»,— отмечает он. По оценке господина Погудалова, падение продаж бытовой техники трех брендов за 2022 год составило 60–80% в зависимости от типа продуктов.

Покупкой или арендой мощностей этих предприятий активно интересовались китайские, турецкие и российские конкуренты, среди которых упоминались Kuppersberg и Schaub Lorenz. Возможная локализация производства обсуждалась с Минпромторгом (см. “Ъ” от 1 февраля). Однако пока о результатах переговоров о продаже ничего не известно. В Bosch, LG и Samsung не ответили на запросы “Ъ”.

Один из участников рынка бытовой техники полагает, что Samsung, Bosch и LG «не спешат продавать мощности в РФ, поскольку убытки от простоя будут меньше, чем фиксация убытка от продажи фабрики за полцены». Кроме того, отмечает представитель ГК «F+ tech | Марвел», «значительная часть прибыли LG, Samsung и Bosch не отображается в финансовой отчетности из-за параллельного импорта». В такой ситуации, полагает господин Погудалов, банкротство российских активов компаний маловероятно. «Вендоры ждут снятия санкций, также рассчитывают на то, что предприятия вырастут в цене для продажи. Но, конечно, в случае достижения договоренности по цене с китайскими, турецкими или российскими компаниями мощности могут перейти в другие руки, как это произошло с Whirlpool Group»,— говорит он.

Тимофей Корнев