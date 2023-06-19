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Обстрелы стали чаще

В приграничных районах ранены десять жителей

Власти Белгородской и Курской областей сообщили об ужесточении атак со стороны Украины, в ходе которых за два дня ранения получили десять мирных жителей. Чиновники устанавливают ущерб от разрушений жилья и коммерческих объектов.

Дым после обстрела в селе Новая Таволжанка

Дым после обстрела в селе Новая Таволжанка

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дым после обстрела в селе Новая Таволжанка

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рано утром 19 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о мощном обстреле города Валуйки, расположенного в 15 км от границы. За минувшие сутки по нему выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов реактивной системы залпового огня «Град». В последний раз столь интенсивным обстрелам городской округ подвергся в начале месяца: 2 июня в соседней с Валуйками Соболевке погибли три человека, а семеро получили ранения. Сегодня Соболевка вновь попала под огонь артиллерии, что привело к повреждению кровли складского помещения сельскохозяйственного предприятия.

По словам господина Гладкова, в результате последних обстрелов в Валуйках ранены восемь человек. В центральную районную больницу госпитализированы: ребенок с переломом ключицы, мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, а также две женщины с осколочными ранениями и одна — с контузией. Еще трое жителей с легкими осколочными ранениями и контузией обратились за медицинской помощью самостоятельно.

За день до этого, по информации источников «Ъ», в результате обстрела поселка Ленинский Шебекинского городского округа Белгородской области контузию получил сотрудник погранслужбы, но официально власти об этом не сообщали.

После обстрела Валуек обнаружены повреждения в пяти многоквартирных домах и в четырех частных. В зданиях выбиты окна и посечены фасады. Также повреждены три легковых автомобиля. Судя по фотографиям, которые опубликовал Вячеслав Гладков, одну машину взрывной волной забросило на крышу другой. По словам главы администрации Валуйского округа Алексея Дыбова, власти проводят оценку ущерба, после чего закажут необходимые материалы и отремонтируют пострадавшее имущество. Коммунальные службы восстанавливают подачу в дома воды, газа и электричества.

В соседнем с Валуйками селе Новопетровка с беспилотника были сброшены три взрывных устройства. Никто не пострадал, но два автомобиля получили повреждения.

Всего по районам Белгородской области за последние сутки выпустили более 200 различных снарядов. Пострадавших и разрушений нет нигде, кроме Валуек.

Неделю назад, 12 июня, судя по ежедневным сводкам губернатора, обстрелы были менее интенсивными: область пережила 67 атак. Тогда же стало известно, что для охраны границ в Белгородскую область прибыли чеченские военные из батальона «Запад-Ахмат» Министерства обороны России.

Сегодня о напряженной обстановке рассказал на совещании в правительстве губернатор Курской области Роман Старовойт. «В последние два дня участились обстрелы приграничного Глушковского района. Наши вооруженные силы и погрануправление активно подавляют боевые точки ответным огнем, работа продолжается»,— рассказал глава региона.

Репортаж из обстрелянного Шебекино

Вчера, 18 июня, в расположенном в 14 км от границы поселке Глушково мужчину госпитализировали с осколочными ранениями грудной клетки и мягких тканей плеча, а женщину — с ушибленно-рваной раной головы. Осколки снарядов повредили фасады зданий банка, школы искусств и магазина, еще один магазин сгорел. Также под минометные обстрелы вчера попали расположенные у границы сахарный завод в поселке Теткино и электроподстанция у села Попово-Лежачи в Глушковском районе. В результате на топливозаправочной станции сахарного завода произошло возгорание. Огонь локализировали, пострадавших не было.

Сегодня снаряды вновь падали в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, три дома и несколько автомобилей получили повреждения, а часть села осталась без света. Глава региона пообещал помочь с восстановлением поврежденного имущества.

Сергей Толмачев, Воронеж

Фотогалерея

Последствия обстрелов в Белгородской области

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Город Шебекино расположен примерно в 4 км от границы с Украиной, там проживают около 40 тыс. человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно&lt;br>На фото: дым от пожара после обстрела в Шебекино

Город Шебекино расположен примерно в 4 км от границы с Украиной, там проживают около 40 тыс. человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно
На фото: дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшие после обстрела автомобили на стоянке в Шебекино

Сгоревшие после обстрела автомобили на стоянке в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожар в жилом доме в Шебекино после обстрела

Пожар в жилом доме в Шебекино после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники ДПС на въезде в Шебекинский район

Сотрудники ДПС на въезде в Шебекинский район

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пассажирский автобус в Шебекино со следами попадания снарядов

Пассажирский автобус в Шебекино со следами попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым от пожара после обстрела в Шебекино

Дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобили реанимации скорой помощи в Белгородской области

Автомобили реанимации скорой помощи в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мешки с песком у здания кафе и фирмы ритуальных услуг в Шебекино

Мешки с песком у здания кафе и фирмы ритуальных услуг в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заклеенные скотчем окна на балконе в Шебекино

Заклеенные скотчем окна на балконе в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Указатель «Укрытие» на стене здания в Белгороде

Указатель «Укрытие» на стене здания в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Знак «Z» на обочине дорожной развязки

Знак «Z» на обочине дорожной развязки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Родители провожают детей, эвакуированных из приграничного с Украиной Шебекинского района, в Калугу

Родители провожают детей, эвакуированных из приграничного с Украиной Шебекинского района, в Калугу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда заселили выехавших из Шебекинского района жителей

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда заселили выехавших из Шебекинского района жителей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тренировка сил территориальной самообороны

Тренировка сил территориальной самообороны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над селом Новая Таволжанка из-за попадания снарядов

Дым над селом Новая Таволжанка из-за попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военный вертолет над автомобильной дорогой в Белгородской области

Военный вертолет над автомобильной дорогой в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Новой Таволжанки Лидия Алексеевна и ее сосед

Жительница Новой Таволжанки Лидия Алексеевна и ее сосед

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над Новой Таволжанкой после обстрела

Дым над Новой Таволжанкой после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительницы Шебекинского района в ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Жительницы Шебекинского района в ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

ПВР в спорткомплексе «Белгород-Арена»

ПВР в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступает перед отправкой детей из региона на отдых в оздоровительные лагеря

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступает перед отправкой детей из региона на отдых в оздоровительные лагеря

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Город Шебекино расположен примерно в 4 км от границы с Украиной, там проживают около 40 тыс. человек. Этот населенный пункт постоянно подвергается ударам со стороны ВСУ, в последние дни массированные обстрелы ведутся практически беспрерывно
На фото: дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшие после обстрела автомобили на стоянке в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожар в жилом доме в Шебекино после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники ДПС на въезде в Шебекинский район

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пассажирский автобус в Шебекино со следами попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым от пожара после обстрела в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобили реанимации скорой помощи в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мешки с песком у здания кафе и фирмы ритуальных услуг в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заклеенные скотчем окна на балконе в Шебекино

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Указатель «Укрытие» на стене здания в Белгороде

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Знак «Z» на обочине дорожной развязки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Родители провожают детей, эвакуированных из приграничного с Украиной Шебекинского района, в Калугу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена», куда заселили выехавших из Шебекинского района жителей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пункт временного размещения в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тренировка сил территориальной самообороны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над селом Новая Таволжанка из-за попадания снарядов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военный вертолет над автомобильной дорогой в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Новой Таволжанки Лидия Алексеевна и ее сосед

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над Новой Таволжанкой после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительницы Шебекинского района в ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

ПВР на территории спорткомплекса «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

ПВР в спорткомплексе «Белгород-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выступает перед отправкой детей из региона на отдых в оздоровительные лагеря

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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