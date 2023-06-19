Обстрелы стали чаще

Власти Белгородской и Курской областей сообщили об ужесточении атак со стороны Украины, в ходе которых за два дня ранения получили десять мирных жителей. Чиновники устанавливают ущерб от разрушений жилья и коммерческих объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дым после обстрела в селе Новая Таволжанка

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дым после обстрела в селе Новая Таволжанка

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рано утром 19 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о мощном обстреле города Валуйки, расположенного в 15 км от границы. За минувшие сутки по нему выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов реактивной системы залпового огня «Град». В последний раз столь интенсивным обстрелам городской округ подвергся в начале месяца: 2 июня в соседней с Валуйками Соболевке погибли три человека, а семеро получили ранения. Сегодня Соболевка вновь попала под огонь артиллерии, что привело к повреждению кровли складского помещения сельскохозяйственного предприятия.

По словам господина Гладкова, в результате последних обстрелов в Валуйках ранены восемь человек. В центральную районную больницу госпитализированы: ребенок с переломом ключицы, мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, а также две женщины с осколочными ранениями и одна — с контузией. Еще трое жителей с легкими осколочными ранениями и контузией обратились за медицинской помощью самостоятельно.

За день до этого, по информации источников «Ъ», в результате обстрела поселка Ленинский Шебекинского городского округа Белгородской области контузию получил сотрудник погранслужбы, но официально власти об этом не сообщали.

После обстрела Валуек обнаружены повреждения в пяти многоквартирных домах и в четырех частных. В зданиях выбиты окна и посечены фасады. Также повреждены три легковых автомобиля. Судя по фотографиям, которые опубликовал Вячеслав Гладков, одну машину взрывной волной забросило на крышу другой. По словам главы администрации Валуйского округа Алексея Дыбова, власти проводят оценку ущерба, после чего закажут необходимые материалы и отремонтируют пострадавшее имущество. Коммунальные службы восстанавливают подачу в дома воды, газа и электричества.

В соседнем с Валуйками селе Новопетровка с беспилотника были сброшены три взрывных устройства. Никто не пострадал, но два автомобиля получили повреждения.

Всего по районам Белгородской области за последние сутки выпустили более 200 различных снарядов. Пострадавших и разрушений нет нигде, кроме Валуек.

Неделю назад, 12 июня, судя по ежедневным сводкам губернатора, обстрелы были менее интенсивными: область пережила 67 атак. Тогда же стало известно, что для охраны границ в Белгородскую область прибыли чеченские военные из батальона «Запад-Ахмат» Министерства обороны России.

Сегодня о напряженной обстановке рассказал на совещании в правительстве губернатор Курской области Роман Старовойт. «В последние два дня участились обстрелы приграничного Глушковского района. Наши вооруженные силы и погрануправление активно подавляют боевые точки ответным огнем, работа продолжается»,— рассказал глава региона.

Вчера, 18 июня, в расположенном в 14 км от границы поселке Глушково мужчину госпитализировали с осколочными ранениями грудной клетки и мягких тканей плеча, а женщину — с ушибленно-рваной раной головы. Осколки снарядов повредили фасады зданий банка, школы искусств и магазина, еще один магазин сгорел. Также под минометные обстрелы вчера попали расположенные у границы сахарный завод в поселке Теткино и электроподстанция у села Попово-Лежачи в Глушковском районе. В результате на топливозаправочной станции сахарного завода произошло возгорание. Огонь локализировали, пострадавших не было.

Сегодня снаряды вновь падали в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи. Как сообщил губернатор Роман Старовойт, три дома и несколько автомобилей получили повреждения, а часть села осталась без света. Глава региона пообещал помочь с восстановлением поврежденного имущества.

Сергей Толмачев, Воронеж