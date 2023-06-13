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Коммерсантъ FM
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Кадыров: чеченские бойцы «Запад-Ахмат» будут охранять Белгородскую область

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские военные из батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России будут охранять границы Белгородской области от диверсионно-разведывательных групп. По его словам, этот вопрос губернатор региона Вячеслав Гладков обсуждал вчера, 12 июня, с депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым.

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

«На повестку были вынесены вопросы взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок со стороны укронацистских вооруженных формирований в приграничных районах. В этой работе будут задействованы бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны России, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи»,— написал господин Гладков в Telegram.

«Уверен, что с учетом высокой боеспособности батальона "Запад-Ахмат" поставленные перед подразделением цели будут достигнуты без особых усилий»,— добавил глава Чечни.

22 мая в Белгородскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Были ранены 13 человек, погиб мужчина, пожилая женщина умерла во время эвакуации. Жителей девяти населенных пунктов Грайворонского округа вывезли подальше от границы.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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