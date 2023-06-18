Курский губернатор сообщил о двух пострадавших после обстрела Глушково

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины поселка Глушково пострадали двое мирных жителей. Они госпитализированы с осколочными ранениями. Российские военные вели ответный огонь, уточнил глава региона.

По словам губернатора, в поселке зафиксировали «больше 16 прилетов». «Повреждены дома и несколько магазинов в районе рынка. Наши военные вели ответный огонь по выявленным точкам противника»,— написал господин Старовойт в своем Telegram-канале.

Сегодня днем губернатор сообщил, что под обстрел со стороны вооруженных сил Украины попали три населенных пункта Глушковского района. Десять «прилетов» зафиксировано в поселке Теткино и селе Попово-Лежачах. В результате поврежден сахарный завод, жилые дома под обстрелы не попали.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян