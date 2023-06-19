Столтенберг: запасы оружия и боеприпасов НАТО опустели и должны быть восполнены

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оружейные арсеналы Североатлантического альянса опустошены. По его словам, нехватку вооружений и боеприпасов необходимо восполнить в самое ближайшее время совместными усилиями стран-членов альянса.

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Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены»,— сообщил господин Столтенберг в ходе экономической конференции «День германской промышленности», проходящей в Берлине. Он уточнил, что в том числе проблема опустошения арсеналов НАТО касается и Германии.

В феврале Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс намерен увеличить свои целевые показатели по их запасам. По его словам, такое решение принято на уровне руководства НАТО на фоне военного конфликта на Украине и необходимости оказания помощи Киеву. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что страны Запада столкнулись с дефицитом боеприпасов для поставок Украине.

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Александр Кислов