Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс провел полную инвентаризацию арсеналов боеприпасов. НАТО планирует увеличить производство боеприпасов, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Йенс Столтенберг

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Мы провели полный анализ наших запасов боеприпасов. Мы будем стимулировать нашу промышленность, чтобы нарастить производство»,— сказал Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).

О планах НАТО увеличить свои целевые показатели по запасам боеприпасов Йенс Столтенберг говорил 13 февраля. Он объяснил эту необходимость конфликтом на Украине, который требует огромного количества боеприпасов. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что страны Запада столкнулись с дефицитом боеприпасов для поставок Украине.

Генсек НАТО также выразил сожаление от лица альянса в связи с решением России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом сегодня, 21 февраля, объявил президент России в ходе послания Федеральному собранию.

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Лусине Баласян