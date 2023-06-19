«Цифровой рубль — прекрасный способ платить без комиссий»

Платформа для внедрения цифрового рубля уже готова, рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. По ее словам, сейчас необходимо, чтобы вступила в силу нормативно-правовая база, и тогда цифровой рубль может быть запущен. Изначально планировалось, что система заработает к 1 апреля 2023 года, однако дату пришлось перенести из-за того, что законопроект до сих пор не рассмотрен в Госдуме. Как будет работать цифровой рубль? И что он изменит в финансовой системе России? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с первым зампредом Центробанка Ольгой Скоробогатовой в рамках Петербургского экономического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Естественно, всех интересует, как будет развиваться платежная система в Российской Федерации, каким образом будет переходить к цифровому формату. Когда будет запущен цифровой рубль?

— Цифровой рубль как платформа уже готов. Мы в мае завершили создание промышленного решения. Как только будет принят закон о цифровом рубле, мы сможем приступить к реальным операциям с клиентами с теми 13 банками, которые технически в течение последнего года с нами создавали интеграцию. Но здесь важно отметить, как будет трансформироваться платежная инфраструктура в цифровую.

Во-первых, мы уже давно находимся внутри этой трансформации. Цифровой рубль — это не первый цифровой проект в стране и уж точно не первый с точки зрения платежных сервисов. У нас есть своя карточная система, есть Система быстрых платежей. При этом существует множество частных решений, коммерческие банки прекрасно представляют всякие Pay-сервисы, и мы это очень приветствуем. И вот еще будет цифровой рубль.

Мы как раз относимся к той группе стран-лидеров, которая, развивая разные цифровые сервисы, в том числе национальную платежную инфраструктуру, выстраивает ее по разным направлениям, что, безусловно, нам дает возможность и быть гибкими, и предлагать разные продукты и сервисы гражданам и бизнесу.

— Коммерческие банки не пострадают от введения цифрового рубля?

— Коммерческие банки в свое время очень страдали на тему СБП. Я хорошо помню, что, когда мы запускали этот проект, нас пугали, что финансовый сектор потеряет 150 млрд, потом эта цифра менялась периодически. Но жизнь показывает, что они не то что не потеряли, а приобрели. Более того, многие крупные банки именно благодаря СБП в последнее время стали предлагать бесплатные переводы из банка в банк. И если бы не было СБП, то такой опции бы тоже не было у людей. И это хорошая новость.

С другой стороны, есть банки, которые предпочитают клиента держать внутри своей экосистемы, не выпускать его, ставя какие-то заградительные условия, что, на наш взгляд, является недопустимым и не способствует конкуренции и здравой борьбе за клиента.

Что касается влияния цифрового рубля на ликвидность, безусловно, вопрос такой есть, и мы его сразу прорабатывали. Если вы открываете кошелек на платформе Центрального банка и переводите туда часть денег, то эта часть денег уходит, как правило, из безналичных средств.

— Они на вашем балансе будут?

— Да, они будут на нашем балансе. Хотя мы видим еще один тренд — у нас активно идет рост безналичных платежей в розничном обороте, сейчас они составляют около 82%. И в целом за последний год две тенденции стали явными. Во-первых, люди действительно голосуют конкретными действиями и переходят больше в безнал, когда осуществляют платежи и переводят средства друг другу, из банка в банк.

Во-вторых, у нас в целом безналичные инструменты людьми приветствуются и востребованы, особенно у молодого поколения. В ресторанах или кафе я часто вижу, когда сидят, например, молодые люди и говорят, мол, слушай, чаевые только безналом, потому что нала нет. И они ищут QR-код, способ, как они могут оплатить безналичными средствами чаевые, что говорит, конечно, об уровне нашего развития с точки зрения безналичных средств.

Поэтому когда вы переводите деньги со своих безналичных счетов на платформу цифрового рубля, отток средств из банков будет происходить. Но здесь важно понимать три вещи.

Первое — мы рассматриваем цифровой рубль именно как средство для платежей. Это не депозит, и мы не будем начислять проценты, и, естественно, это не средство для кредитования.

А людям все-таки очень важно иметь депозиты, где начисляются проценты, и они продолжат держать средства в банках. И людям важно получать кредиты, они будут это делать только через коммерческие банки.

Второе — мы планируем установить лимит перевода безналичных средств в цифровой рубль со счетов в банках в размере 300 тыс. руб. в месяц. Человек может либо в течение месяца перевести эту сумму в цифровой рубль, либо постепенно, на его усмотрение. Но когда средства уже появляются в кошельке на нашей платформе, в цифровых рублях, здесь человек никак не ограничен в том, сколько и когда он платит.

Основная масса людей все-таки считает деньги и предпочитает получать проценты по депозитам и только какую-то часть переводить для расчетов. Мы считаем, что как раз цифровой рубль — прекрасный способ платить без комиссий, как с наличными, то есть это такая смесь безналичных и наличных средств. С точки зрения отсутствия комиссий и возможности распоряжаться всей суммой, которая у вас в цифровом кошельке, он, наверное, даже по аналогии ближе к наличным, а с точки зрения способа платежа это электронное средство.

— А допускаете ли вы появление различных организаций-агрегаторов, которые будут аккумулировать цифровые деньги? Допустим, банк предлагает ставку по депозиту, появится какая-нибудь финансовая компания, которая будет аккумулировать цифровые рубли и заявлять, мол, зачем вам в ЦБ под ноль процентов хранить средства, если вы можете разместить их у нас.

— Нет, на данный момент мы такой возможности не допускаем. Мы единственный оператор как Банк России, и платформа будет контролироваться, организовываться и мониториться исключительно нами. Поскольку мы не предполагаем, что цифровой рубль — это некое новое средство для зарабатывания, мы просто не видим необходимости создавать какие-то агрегаторы, которые могут цифровые рубли использовать для депозитных или активных операций.

Другое дело, что благодаря тому, что такой абсолютно легкий заработок, как комиссия за безналичные расчеты, у банков будет уменьшен в какой-то степени, они точно будут больше предлагать услуг и сервисов, больше за нас с вами бороться, как за клиентов, предлагая лучшие ставки по депозитам или хорошие инвестиционные продукты. А мы с вами будем заинтересованы в использовании таких продуктов для сохранения, сбережения и преумножения своих средств.

— В цифровой рубль можно будет инвестировать?

— Я думаю, что нет, и это повысит как раз конкурентную способность продуктов, которые связаны с безналичным рублем. Еще раз — цифровой рубль не для инвестирования. Он может быть использован для расчетов, для платежей. Это третья форма денег, смесь наличных и безналичных.

— А будет ли предусмотрена его конвертация в иностранные валюты?

— Мы предполагаем такую возможность на одном из этапов, но точно не на первом этапе.

— А когда он станет доступен для населения?

— Как только будет принят закон. Мы ожидаем, что это произойдет в весеннюю сессию, то есть у нас остался июнь и июль. И тогда мы запустим пилот с 13 банками по реальным операциям. Физические лица смогут переводить друг другу цифровые рубли, открыв перед этим цифровые кошельки. Также у нас есть несколько торгово-сервисных предприятий, которые организуют прием платежей в цифровых рублях, оплату товаров и услуг.

— Много разговоров по поводу того, что будут как-то подкрашивать цифровые рубли, что кому-то можно будет их потратить, кому-то нельзя в силу различных обстоятельств. Действительно ли это так?

— Вы знаете, разговоров было много самых разных, причем некоторые были явно пугающими. Мы не предполагаем никоим образом что-то окрашивать и цифровому рублю придавать какие-то свойства по одной простой причине — для человека это национальная форма денег, и он должен пользоваться ей без ограничений. Если сам человек выбирает, как при безналичных расчетах, мол, ребята, списывайте каждого 20-го с моего кошелька коммунальные платежи — пожалуйста, такие опции будут. Но что касается каких-то особенных свойств цифрового рубля, конечно, мы ничего подобного не планируем и не предполагаем делать.