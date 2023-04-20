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Коммерсантъ FM
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Цифровые кошельки обозначили лимит

Как можно будет использовать виртуальную российскую валюту

Россияне смогут пополнять кошелек цифровыми рублями на 300 тыс. в месяц. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что власти хотят скорее начать пилотный проект и после анализа его результатов предложить цифровой рубль большему кругу желающих. По словам Набиуллиной, он станет средством для платежей и расчетов, но не для сбережений. Например, на эти активы не будут зачисляться проценты, кроме того, в них не выдадут кредиты.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Зачем властям нужна такая система? “Ъ FM” обсудил это с IT-директором международного холдинга «Специальные системы и технологии» Валентином Каськовым:

Как эксперты оценивают идею о создании национального криптооператора

Как эксперты оценивают идею о создании национального криптооператора

«Выпуск цифровых валют государственными банками — норма наших дней. Регулятор таким образом купирует большое количество мошеннических схем с криптовалютой, разновидностей которой очень много. Ее можно купить, а потом потерять большие деньги, так как какие-то цифровые монеты просто перестали существовать. Плюс это альтернативное средство платежей. Особенностью цифровых рублевых кошельков станет то, что ими можно будет пользоваться даже там, где у вас нет покрытия сети. Ваш мобильный телефон запомнит произведенные операции, а когда получит доступ к сети, то приложение на телефоне соединится с сервером, проведутся все накопленные трансакции, и баланс обновится.

Если говорить про сектор государственного бюджета, то для контроля тема вполне рабочая, ведь деньги, выделенные таким образом на строительство дороги, условно не смогут израсходовать на строительство бизнес-центра. С точки зрения трансакций частных физических лиц, это довольно большой объем данных, и вряд ли за ним будут смотреть».

В феврале аналитики «Яков и партнеры» (бывшее подразделение McKinse) подсчитали, что банки станут терять около 50 млрд руб. ежегодно из-за введения цифрового рубля. Причина в том, что операции будет проводить Центробанк, и коммерческие кредитные организации не смогут брать комиссии за обслуживание платежей — то есть эквайринг. А как расплачиваться цифровым рублем? И зачем власти установят ежемесячный лимит в 300 тыс. руб.? Руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея считает, что это компромисс между ЦБ и банками:

«Так как цифровой рубль не подразумевает в себе экономику классического платежного рынка, то банки могут лишиться либо как минимум сократить объемы классического платежного бизнеса — эмиссии и эквайринга — и, соответственно, потерять долю доходов на этих линиях бизнеса. Поэтому здесь есть некоторое перетекание денег из банковской сферы в сферу регулятора. Поэтому вот как раз это предложение про 300 тыс. руб. призвано сдержать массовый моментальный переход от классических рублей к цифровым. По этой же причине введение в оборот происходит экспериментальным путем и постепенно.

Как цифровой рубль смотрит на перспективу

Как цифровой рубль смотрит на перспективу

Как можно будет расплачиваться? Сейчас обсуждается сценарий, когда все-таки используется цифровой кошелек, потом в нем может появиться набор дополнительных форм-факторов, через которые можно платить. Предполагаю, что оплата будет происходить через NFC или QR-код. Россияне привыкли пользоваться смартфоном при совершении платежей. Карточка вряд ли будет выпускаться.

Предполагается, что появится отдельный цифровой кошелек, который может открываться с помощью банков. А для верификации пользователя будет создано отдельное приложение, в котором, сканируя QR-код, например, можно будет провести оплату».

Законопроект о цифровом рублей в Госдуме одобрили в марте в первом чтении. Документ наделяет Центробанк полномочиями по созданию и управлению инфраструктурой. Ожидается, что цифровой рубль войдет в широкий оборот к 2030 году. К концу марта 8 из 15 банков-участников пилотной группы завершили тестирование таких переводов между физлицами.

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Даниил Бабкин

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