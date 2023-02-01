Цифровой рубль смотрит на перспективу

Введение цифрового рубля обрушит доходы российских банков. Они будут терять около 50 млрд руб. ежегодно, подсчитали аналитики компании «Яков и партнеры» — это бывшее подразделение McKinsey в России. Главная статья, которой лишатся банкиры после запуска цифрового рубля как платежного средства — комиссии за обслуживание платежей — эквайринга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кредитным организациям придется придумать новые способы заработка, пояснил младший партнер компании «Яков и партнеры» Виталий Колаев: «Клиенты, физические лица будут иметь счет не в коммерческом банке, а в Центробанке. И при совершении платежей за товары и услуги деньги будут приходить со счета клиента в Банке России в цифровом рубле на счет ритейлера, который тоже открыт в ЦБ.

Поэтому кредитные организации могут потерять как чистый комиссионный доход, так и чистый процентный доход. Сейчас при оплате потребителем товаров или услуг картой банки зарабатывают в среднем от 1% до 1,5% межбанковского вознаграждения или интерчейнджа. При этом в виде лояльности — кешбэков, баллов и так далее — назад клиенту отдают в среднем менее 1% от суммы покупок.

Зарабатывают банки на этом несколько десятых процентных пункта чистого комиссионного дохода. А при переходе на цифровой рубль данная часть покупок не будет приносить этот чистый комиссионный доход банкам-эмитентам. Второй компонент — это чистый процентный доход. В настоящее время большая часть оплаты у нас происходит по дебетовым картам, клиенты должны держать на текущих счетах какие-то остатки. Вот часть этих остатков перейдет в Банк России. По ним банки обычно зарабатывали несколько процентных пунктов чистого дохода.

При этом кредитные организации могут вводить платежные инновации и зарабатывать на комиссиях за счет уникальных свойств цифрового рубля. Кредитные организации способны внедрять и маркированные рубли. Например, детские, траты по которым будут ограничены нежелательными кошельками — онлайн-казино, алкогольные магазины. Смогут банки и заниматься реализацией технологии на основе смарт-контрактов. Это удобные сделки с недвижимостью, автомобилями, где платежи будут происходить автоматически после перерегистрации права собственности. И, конечно, создание сквозных решений по работе с цифровыми финансовыми активами — это такой новый, зарождающийся класс активов».

Прогноз о потерях в 50 млрд руб. слишком оптимистичный. Ущерб для банковского бизнеса будет вдвое больше, убеждены в компании Freedom Finance Global. Такой вывод эксперты сделали, проанализировав опыт Казахстана. Там Национальный банк еще в декабре отчитался о завершении пилотного проекта цифрового тенге. Исследование показало мощный отток ликвидности из банковского сектора, отметил заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко:

«Наши специалисты в 2022 году делали исследование на тему влияния цифрового тенге на банковский сектор Казахстана. Согласно прогнозам, при введении цифровой валюты отток ликвидности из банковского сектора может составить порядка 4% от денежной массы. Если перенести ситуацию на Россию, это означало бы переток в цифровой рубль из банков порядка 3 трлн руб.

Поскольку чистые процентные и комиссионные доходы банков составляют несколько процентов от этой величины, то первичные потери в итоге могли бы составить не 50 млрд руб., а даже около 100 млрд руб. в год. Прибыль банка в прежние годы была в районе 2 трлн руб., из них менее половины приходилась на Сбербанк.

То есть можно говорить о риске потери банками около 5% годовой прибыли. Но организации с экосистемой лучше переживут процесс внедрения цифрового рубля. Сильнее он ударит как раз по тем кредитным организациям, которые имеют меньше возможностей для удержания клиентов при помощи небанковских продуктов.

Я полагаю, что регулятор, безусловно, в курсе рисков, и процесс будет постепенным и контролируемым, а шока с оттоком ликвидности не произойдет».

Если банкирам цифровой рубль принесет одни убытки, то ритейлеры, напротив, будут в выигрыше. По подсчетам аналитиков «Яков и партнеры», торговые сети смогут зарабатывать не менее 80 млрд в год. Для рядового потребителя в новом платежном средстве особых преимуществ нет, отмечают эксперты. Скорее, наоборот, они лишатся различных бонусов и кешбэков от банков.

Главным же бенифициаром станет государство. За счет маркировки цифровых рублей их расходование будет более прозрачным, пояснил IT-директор международного холдинга «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов: «Система активно развивалась все это время, и в пределах второй половины 2023 года мы уже сможем видеть тестовые пуски в реальности.

Центробанк ее сильно продвигает, она действительно поможет в контексте регулирования экономических отношений. Поэтому при расходовании бюджетных денег, средства, выделенные на определенные направления, можно пометить специальным образом, и мы будем понимать: это — на дороги, это — на больницы, а это — на детские сады. И если они вдруг пойдут по какому-то другому направлению, то фискальные органы сразу же поймут, что вместо строительства детского сада, высадили деревья.

На нецелевое расходование денег сразу же будут реагировать.

Но, думаю, что наши чиновники очень быстро поймут новые правила игры, и процесс расходования финансов станет гораздо прозрачнее, понятнее и в конечном итоге мы получим больший экономический эффект от тех проектов развития инфраструктуры, которые будут финансироваться таким образом».

Центробанк анонсировал пилотный проект цифрового рубля в январе 2022 года. Для тестирования были выбраны 12 коммерческих банков. Предполагается, что в потребительский оборот цифровой рубль войдет через семь лет — к 2030 году.

Он будет использоваться наравне с другими видами платежей: наличным и безналичным по банковской пластиковой карте или через систему быстрых платежей. Кроме России, еще около 60 стран мира работают над созданием на своих территориях новой цифровой валюты.

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Светлана Белова