Столтенберг: НАТО против мира на российских условиях

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, несмотря на стремление как можно скорее завершить боевые действия на Украине, альянс выступает против заморозки конфликта и принятия условий, продиктованных Россией. Такую позицию господин Столтенберг изложил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Трансляцию выступления вела пресс-служба НАТО на YouTube.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters Йенс Столтенберг

Фото: Fabrizio Bensch, Reuters

«Украина имеет право освобождать свою землю, прямо сейчас продолжается контрнаступление. Чем больше земель смогут освободить украинцы, тем сильнее в конечном итоге будет их позиция за столом переговоров. Мы все хотим завершения этой войны, но справедливый мир не может заключаться в заморозке конфликта и принятии условий, продиктованных Россией»,— сказал господин Столтенберг.

Прекращение боевых действий предусматривал мирный план, предложенный африканской делегацией президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту России Владимиру Путину на встрече 16 и 17 июня соответственно.

По итогам переговоров в Киеве президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал десять основных составляющих мирного плана для урегулирования российско-украинского конфликта. Среди них — деэскалация с обеих сторон, скорое начало российско-украинских переговоров и обеспечение гуманитарной поддержки пострадавшим. При этом в плане нет пункта о выводе российских войск с территорий, которые Украина считает своими.

Владимир Зеленский настаивал, что мирные переговоры возможны только после того, как Россия выведет войска. Заморозку военного конфликта также отказались поддерживать и страны Евросоюза.

Подробнее о том, как прошли переговоры российской и африканской сторон,— в материале «Ъ» «Помиротворчили и разошлись».

Милена Костерева