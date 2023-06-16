ЕС не одобрит мирный план Африки, если он предполагает заморозку конфликта

Евросоюз не поддержит мирный план африканских лидеров по урегулированию военного конфликта России и Украины, если он будет предполагать заморозку этого конфликта. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы приветствуем все конструктивные инициативы, которые могут привести к миру. Мы хотим мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территории. Если кто-то может убедить Россию покинуть Украину, то мы, несомненно, поддержим это. Если речь идет о прекращении огня, фиксировании существующих позиций, то это не мир. Таковая наша позиция»,— заявил Петер Сано.

Агентство Reuters со ссылкой на черновой документ мирного плана сообщало, что страны Африки могут предложить России и Украине «меры по укреплению доверия», в том числе введение режима прекращения огня и отвод вооружений. О том, что африканская миссия предлагает в первую очередь остановить боевые действия, но не отвести российские войска, ранее говорил представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что возобновление переговорного процесса возможно только после отвода российских войск с украинских территорий в признанных международным сообществом границах 1991 года.

Официально мирный план Африки еще не был представлен. Для его обсуждения с Украиной и Россией лидер делегации африканских стран, президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл сегодня в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Завтра он отправится в Санкт-Петербург для переговоров с Владимиром Путиным.

Анастасия Ларина