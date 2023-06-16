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Коммерсантъ FM
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Зеленский после встречи с африканской миссией: переговоры возможны только после вывода войск России

Президент Украины Владимир Зеленский 16 июня провел в Киеве встречу с представителями африканской миссии по урегулированию вооруженного конфликта. После встречи он сказал, что мирные переговоры возможны только после того, как Россия выведет войска.

«Очевидно, что прекращение российского террора и вывод всех их с территории Украины — это то, что способно остановить эту войну. Украине и миру не нужны ни замороженные конфликты, ни тлеющие войны. Мир нужен. Именно о пути достижения настоящего и справедливого мира, без всякого российского шантажа и обмана, мы говорили сегодня с делегацией глав государств и высоких представителей стран Африки»,— написал Владимир Зеленский в Telegram.

В состав делегации вошли президенты Союза Коморских Островов Азали Ассумани, ЮАР Сирил Рамафоса, Сенегала Маки Салл и Замбии Хакаинде Хичилема, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, а также специальные представители президентов Конго Флоран Нтсиба и Уганды Рухакана Ругунда.

Вчера, 15 июня, делегация посетила Польшу. Завтра миссия встретится с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Reuters ознакомилось с черновым планом африканских стран по урегулированию конфликта на Украине. В документе, в частности, говорится, что для ускорения переговоров страны Африки могут предложить отвести российские войска с украинских территорий.

Евросоюз заявил, что не поддержит мирный план африканских лидеров по урегулированию военного конфликта России и Украины, если он будет предполагать его заморозку.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

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