Море привлекает арендаторов

Спрос на аренду жилья у моря за год заметно увеличился. В Краснодарском крае — на 30%. Среди самых популярных направлений, как рассказали “Ъ FM” в сервисе ЦИАН, Сочи, Геленджик и Анапа. Еще активнее арендуют дома и квартиры на побережье Балтийского моря. В Калининградской области в сравнении с июнем 2022-го спрос вырос на 40%. Не жалуются на отсутствие клиентов и владельцы недвижимости в Дагестане. А вот в Крыму, наоборот, претендентов на аренду курортного жилья почти нет. Как изменились цены? И что говорят сами владельцы недвижимости? Об этом — Анна Маргулис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В этом году туристы интересуются арендой жилья, в том числе в Геленджике, Анапе, Дагестане и Калининградской области. Но если спрос на такие направления как Махачкала и Дербент вырос только на 10%, то на побережье Черного и Балтийского моря россияне снимают жилье соответственно на 30% и 40% чаще.

В результате цены на аренду в регионе Краснодарского края и Калининградской области существенно выросли. Сейчас в среднем они составляют от 4 тыс. руб. до 5 тыс. руб. в стуки. При этом самым бюджетным направлением остается Анапа, рассказывает главный эксперт компании «Циан. Аналитика» Виктория Кирюхина:

«Сочи и Геленджик — здесь нужно рассчитывать на базовую ставку аренды в сутки 4,8-4,9 тыс. руб. Если мы берем Анапу, то тут ценник — примерно 3,8-3,9 тыс. руб. Это не самые дорогие направления. Если мы возьмем Калининградскую область, отдохнуть на море выйдет даже дороже, чем в Сочи. Здесь средняя ставка аренды — 5,2 тыс. руб. Основная причина — это компактная курортная зона. Здесь не так много предложений. И самое бюджетное направление — Махачкала, Дербент. Там наблюдается рост на 15-20% в годовой динамике. Ставки ренты в среднем чуть менее 3,5 тыс. руб.»

В отличие от Дагестана ставка в Геленджике и Анапе, как посчитали в ЦИАНе, год к году увеличилась на 20%. В Сочи показатель чуть ниже — 13%. Это связано с тем, что стоимость аренды несколько лет подряд была рекордной. Поэтому сейчас рост не такой существенный. Хотя, по данным сервиса «Островок.ру», средняя стоимость аренды апартаментов выросла на 30% — до более чем 6 тыс. руб. в сутки».

Другой ценник — у владельцев двухэтажных коттеджей комфорт-класса. Например, местная жительница Юлия, которая сдает апартаменты с бассейном в Лазаревском, рассказала, что в сутки придется заплатить 30-35 тыс. руб. При этом мест на июль уже не осталось, отмечает собеседница “Ъ FM”:

«На август еще есть свободные даты, люди бронируют, ведь сезон высокий, ехать некуда. Стоимость аренды коттеджа для компании до восьми человек — за 30 тыс. руб., в сутки. Если больше восьми гостей — 35 тыс. руб. Это не дороже и не дешевле рынка. В стоимость отдыха входит бассейн, баня, зона барбекю. Вида на море нет, до пляжей придется добираться на машине или на такси. В одной стороне — пляж "Мамайский", а в другой стороне находится пляж "Дагомыс". Ехать пять минут, в зависимости от пробок, пешком вы не дойдете».

Как отмечают в «Авито Недвижимости», спрос на рынке аренды курортного жилья вырос именно на дома, а на квартиры, наоборот, снизился. Например, в Сочи, он упал на 87% год к году. Несмотря на это, арендные ставки на квартиры в Геленджике и Анапе продолжают расти — на 20% и 11% соответственно.

Но даже дома активно снимают не на всем черноморском побережье. По данным сервиса «Островок.ру» доля Крыма в 2023-м составила 1%. Тогда как в 2019-м на полуостров приходилось почти 20% рынка. В результате цены на краткосрочную аренду резко снизились. Для привлечения клиентов многие готовы даже предоставлять дополнительные скидки. На это, например, пошла собеседница “Ъ FM” Ольга.

«Дом в июле полностью свободен. По августу тоже все пока пусто. На двоих человек стоимость в июле-августе — 15 тыс. руб. в сутки. Бассейн, проживание, коммунальные платежи включены в стоимость. Но опять же все зависит от срока аренды. Например, если на 14 дней, то стоимость не уменьшится. Если дом снимается на более длительный срок, то будем рассматривать возможность скидки. Это будет в любом случае не больше 1-2 тыс. руб. от стоимости суток. До моря — где-то 1,5 км. Раз в час ходит маршрутка».

Россияне активно арендуют летом жилье не только на морском побережье, но и к примеру в Поволжье. В ЦИАНе “Ъ FM” сообщили, что снять жилье в Казани и Нижнем Новгороде собираются на 20% больше арендаторов, чем годом ранее. При этом ставка в этих городах выросла еще сильнее, чем в Краснодарском крае и Калининграде. Так, в Казани снять жилье можно за 4 тыс. руб. в сутки — это на 30% больше чем а 2022-м. В Нижнем Новгороде аренда подорожала — более чем на 40%. Средний ценник — 3,8 тыс. руб.

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