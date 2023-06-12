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Коммерсантъ FM
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Море привлекает арендаторов

Как владельцы недвижимости на курортах оценивают сезон

Спрос на аренду жилья у моря за год заметно увеличился. В Краснодарском крае — на 30%. Среди самых популярных направлений, как рассказали “Ъ FM” в сервисе ЦИАН, Сочи, Геленджик и Анапа. Еще активнее арендуют дома и квартиры на побережье Балтийского моря. В Калининградской области в сравнении с июнем 2022-го спрос вырос на 40%. Не жалуются на отсутствие клиентов и владельцы недвижимости в Дагестане. А вот в Крыму, наоборот, претендентов на аренду курортного жилья почти нет. Как изменились цены? И что говорят сами владельцы недвижимости? Об этом — Анна Маргулис.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В этом году туристы интересуются арендой жилья, в том числе в Геленджике, Анапе, Дагестане и Калининградской области. Но если спрос на такие направления как Махачкала и Дербент вырос только на 10%, то на побережье Черного и Балтийского моря россияне снимают жилье соответственно на 30% и 40% чаще.

Сколько стоит отдых на праздники в разных регионах России

Сколько стоит отдых на праздники в разных регионах России

В результате цены на аренду в регионе Краснодарского края и Калининградской области существенно выросли. Сейчас в среднем они составляют от 4 тыс. руб. до 5 тыс. руб. в стуки. При этом самым бюджетным направлением остается Анапа, рассказывает главный эксперт компании «Циан. Аналитика» Виктория Кирюхина:

«Сочи и Геленджик — здесь нужно рассчитывать на базовую ставку аренды в сутки 4,8-4,9 тыс. руб. Если мы берем Анапу, то тут ценник — примерно 3,8-3,9 тыс. руб. Это не самые дорогие направления. Если мы возьмем Калининградскую область, отдохнуть на море выйдет даже дороже, чем в Сочи. Здесь средняя ставка аренды — 5,2 тыс. руб. Основная причина — это компактная курортная зона. Здесь не так много предложений. И самое бюджетное направление — Махачкала, Дербент. Там наблюдается рост на 15-20% в годовой динамике. Ставки ренты в среднем чуть менее 3,5 тыс. руб.»

В отличие от Дагестана ставка в Геленджике и Анапе, как посчитали в ЦИАНе, год к году увеличилась на 20%. В Сочи показатель чуть ниже — 13%. Это связано с тем, что стоимость аренды несколько лет подряд была рекордной. Поэтому сейчас рост не такой существенный. Хотя, по данным сервиса «Островок.ру», средняя стоимость аренды апартаментов выросла на 30% — до более чем 6 тыс. руб. в сутки».

Другой ценник — у владельцев двухэтажных коттеджей комфорт-класса. Например, местная жительница Юлия, которая сдает апартаменты с бассейном в Лазаревском, рассказала, что в сутки придется заплатить 30-35 тыс. руб. При этом мест на июль уже не осталось, отмечает собеседница “Ъ FM”:

«На август еще есть свободные даты, люди бронируют, ведь сезон высокий, ехать некуда. Стоимость аренды коттеджа для компании до восьми человек — за 30 тыс. руб., в сутки. Если больше восьми гостей — 35 тыс. руб. Это не дороже и не дешевле рынка. В стоимость отдыха входит бассейн, баня, зона барбекю. Вида на море нет, до пляжей придется добираться на машине или на такси. В одной стороне — пляж "Мамайский", а в другой стороне находится пляж "Дагомыс". Ехать пять минут, в зависимости от пробок, пешком вы не дойдете».

Как отмечают в «Авито Недвижимости», спрос на рынке аренды курортного жилья вырос именно на дома, а на квартиры, наоборот, снизился. Например, в Сочи, он упал на 87% год к году. Несмотря на это, арендные ставки на квартиры в Геленджике и Анапе продолжают расти — на 20% и 11% соответственно.

Но даже дома активно снимают не на всем черноморском побережье. По данным сервиса «Островок.ру» доля Крыма в 2023-м составила 1%. Тогда как в 2019-м на полуостров приходилось почти 20% рынка. В результате цены на краткосрочную аренду резко снизились. Для привлечения клиентов многие готовы даже предоставлять дополнительные скидки. На это, например, пошла собеседница “Ъ FM” Ольга.

Как Сочи настроился на отдых

Как Сочи настроился на отдых

«Дом в июле полностью свободен. По августу тоже все пока пусто. На двоих человек стоимость в июле-августе — 15 тыс. руб. в сутки. Бассейн, проживание, коммунальные платежи включены в стоимость. Но опять же все зависит от срока аренды. Например, если на 14 дней, то стоимость не уменьшится. Если дом снимается на более длительный срок, то будем рассматривать возможность скидки. Это будет в любом случае не больше 1-2 тыс. руб. от стоимости суток. До моря — где-то 1,5 км. Раз в час ходит маршрутка».

Россияне активно арендуют летом жилье не только на морском побережье, но и к примеру в Поволжье. В ЦИАНе “Ъ FM” сообщили, что снять жилье в Казани и Нижнем Новгороде собираются на 20% больше арендаторов, чем годом ранее. При этом ставка в этих городах выросла еще сильнее, чем в Краснодарском крае и Калининграде. Так, в Казани снять жилье можно за 4 тыс. руб. в сутки — это на 30% больше чем а 2022-м. В Нижнем Новгороде аренда подорожала — более чем на 40%. Средний ценник — 3,8 тыс. руб.

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