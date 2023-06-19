Квинси Промес будет добиваться отмены приговора о заключении на 1,5 года

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес планирует обжаловать решение нидерландского суда и добиться отмены приговора о заключении на один год и шесть месяцев. Об этом сообщил адвокат футболиста Роберт Малевич.

«Мой клиент подаст апелляцию на решение суда Амстердама. Он будет просить об отмене приговора. Затем Высокий суд Амстердама вновь рассмотрит все дело целиком. После этого у моего клиента также будет возможность обратиться в Верховный суд с кассационной жалобой. Пока окончательного и обязательного к исполнению решения не принято»,— рассказал адвокат в разговоре с ТАСС.

Сегодня по решению суда в Амстердаме нападающий «Спартака» был заочно приговорен к одному году и шести месяцам тюремного заключения по делу о драке в 2020 году, в ходе которой Промес ударил двоюродного брата ножом в колено.

Квинси Промес является гражданином Нидерландов, но проживает в Москве. Господин Малевич сообщил нидерландской телекомпании RTL Nieuws, что сейчас футболист находится в процессе получения российского паспорта. В марте этого года Минспорт отказался помогать футболисту Промесу в получении российского гражданства из-за продолжающихся в Нидерландах уголовных процессов с участием игрока.

В прошлом месяце прокуратура Амстердама предъявила Промесу дополнительное обвинение в контрабанде кокаина. 31-летний футболист уже больше двух лет живет в Москве и не собирается возвращаться в Нидерланды. Воспитанник амстердамского «Аякса» в августе 2014 года оказался в московском «Спартаке». Затем футболист перешел в «Севилью» в 2018 году, потом в 2019 году вновь перешел в «Аякс». В феврале 2021 года Промес вернулся в московский «Спартак», заключив контракт на три с половиной года.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Квинси Промес попался на "беленьком"».

Полина Мотызлевская