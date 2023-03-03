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Коммерсантъ FM
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Минспорт отказался помогать футболисту Промесу в получении российского гражданства

Минспорт отказался ходатайствовать о предоставлении российского гражданства голландскому футболисту «Спартака» Квинси Промесу, сообщил Sports.ru со ссылкой на главу пресс-службы клуба Дмитрия Зеленова. Решение министерства связано с продолжающимися в Нидерландах уголовными процессами с участием игрока.

Квинси Промес

Квинси Промес

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Квинси Промес

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«В ноябре прошлого года мы действительно подготовили ходатайство в Министерство спорта. Это был запрос о направлении материалов в соответствующие компетентные органы, которые принимают решение о предоставлении гражданства. Отказ в направлении материалов связан с тем, что в Нидерландах продолжается рассмотрение дел, в которых участвует Квинси Промес. Одно из них практически завершено, во втором Квинси не является ни подозреваемым, ни тем более осужденным»,— сообщил господин Зеленов.

Прокуратура Нидерландов намерена допросить господина Промеса в качестве свидетеля и настаивает на его личном участии в процессе, указал глава пресс-служба «Спартака». При этом предоставить гарантии в том, что личное участие футболиста не будет связано с ограничением свободы, ведомство отказывается. «Возможно, это связано с тем, что, будучи известным человеком в Нидерландах, Промес живет и работает в России — во всяком случае, такое впечатление складывается у юристов голландца»,— предположил господин Зеленов.

По завершении процессов в голландских судах московский клуб намерен просить Министерство спорта о повторном рассмотрении ходатайства по поводу гражданства господина Промеса. «Считаем, что Промес осуществил значительный вклад в развитие российского спорта, и, кроме того, у него самого есть желание стать гражданином Российской Федерации»,— резюмировал Дмитрий Зеленов.

Квинси Промесу 31 год, он – воспитанник академии амстердамского «Аякса». Профессиональную карьеру футболист начал в «Твенте» в 2012 году. Летом 2014-го полузащитник перешел в московский «Спартак». За четыре года карьеры в стане красно-белых (115 матчей) голландец оформил 59 голов. Повторно в российском клубе игрок оказался в 2021 году. За два года вне России Промес успел поиграть за «Аякс» и испанскую «Севилью».

В декабре 2020 года стало известно, что футболист рискует оказаться в тюрьме по делу о нападении с ножом на неназванного родственника. В июне 2022-го спортсмена обязали выплатить тому компенсацию, при этом прокуратура продолжила расследование дела.

11 января нидерландская AD сообщила о том, что Квинси Промеса подозревают в передаче €250 тыс. суринамскому наркоторговцу Питу Вортелу, которого ранее задержали в Нидерландах. По версии издания, выплаченная сумма была долгом за кражу крупной партии кокаина в июле 2019 года. Всякую связь с футболистом Вортел отрицает.

Подробнее о скандалах вокруг Квинси Промеса — в материале «Ъ FM» «В России карьере Квинси Промеса ничего не угрожает».

Григорий Лейба

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