Квинси Промес попался на «беленьком»

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес, в отношении которого на родине, в Нидерландах, уже ведется уголовное дело о поножовщине, стал фигурантом куда более неприятной истории. Прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинение в соучастии в контрабанде наркотиков. Речь о двух партиях общим весом 1370 кг. На данный момент Промес остается в России. В субботу «Спартаку» предстоит участие в последнем туре первенства России. Похоже, что на родину Промесу вернуться будет затруднительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемому в участии в контрабанде кокаина форварду «Спартака» Квинси Промесу грозит до 16 лет лишения свободы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Обвиняемому в участии в контрабанде кокаина форварду «Спартака» Квинси Промесу грозит до 16 лет лишения свободы

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Лучший бомбардир «Спартака» текущего сезона Квинси Промес (на счету голландца 20 мячей в 26 матчах — это второй показатель в Российской премьер-лиге) вновь стал фигурантом криминальной истории. На этот раз очень громкой. Прокуратура Нидерландов, как сообщает портал AD.nl, предъявила Промесу обвинение в соучастии в контрабанде наркотиков. По версии обвинения, инкриминируемые ему деяния Промес совершил еще в 2020 году. Тогда в порту Антверпена были перехвачены две партии кокаина весом 720 кг и 650 кг (1370 кг в общей сложности).

Показания на Промеса дал некий житель города Пюрмеренд. Он был задержан в апреле этого года по подозрению в торговле наркотиками и отмывании денег. Не исключено, что арестованный, пытаясь облегчить свою участь, дал властям информацию о Промесе.

Отметим, что, согласно голландскому законодательству, контрабанда «тяжелых» наркотиков относится к числу тяжких преступлений и карается лишением свободы на срок от 12 до 16 лет.

Представители Промеса пока воздерживаются от комментариев. Как сообщает издание Het Parool, адвокат Промеса Роберт Малевич обещал дать пояснения не ранее следующего понедельника, когда в суде состоится предварительное слушание по делу игрока. Его участие в процессе не предполагается. На субботу у «Спартака» намечен матч заключительного тура чемпионата России (в гостях против «Крыльев Советов»). В случае успеха красно-белые могут завершить первенство с серебряными медалями.

Впервые в «Спартак» Квинси Промес попал еще в 2014 году. За красно-белых он выступал до 2018-го, после чего поиграл за «Севилью» и «Аякс». Из последнего он в 2021 году вернулся в Москву, подписав контракт на три с половиной года. «Спартаку» Промес обошелся в €8,5 млн (с бонусами стоимость может достичь €11 млн). Зарплата голландца в России, по неофициальным данным, составляет около €3,5 млн за сезон.

Примечательно, что переход Промеса осуществлялся на фоне еще одного уголовного процесса, в котором он выступал в роли обвиняемого

Речь идет о том, что Промес нанес ножевое ранение в ногу своему кузену. Якобы футболист заподозрил последнего в краже ювелирного украшения у своей тети.

Промесу грозило до четырех лет лишения свободы, и его стремительный переход в «Спартак» многими воспринимался как способ избежать ответственности. Уже тогда Промес подозревался в причастности к контрабанде наркотиков, а потому его телефон был на прослушке. В одном из разговоров, как сообщал портал france24.com, он заявил своему отцу: «Хорошо, что я больше не ношу с собой пистолет, иначе это все могло бы кончиться гораздо хуже». Но в итоге суд назначил форварду более мягкое наказание — выплату денежной компенсации потерпевшему.

Александр Петров